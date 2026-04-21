Buró de crédito: ¿en cuánto tiempo se borra una deuda en Ecuador?

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Mantener un historial crediticio impecable es la llave maestra para abrir las puertas del sistema financiero nacional. Lejos de ser una simple lista negra, el buró de crédito opera como una radiografía de su comportamiento económico: un registro histórico donde cada acierto y cada tropiezo definen su perfil de riesgo ante bancos y cooperativas.

Sin embargo, existe una confusión común entre los usuarios: creer que el cumplimiento tardío borra el pasado. Al adquirir una obligación, cada movimiento —desde la puntualidad hasta el día exacto de retraso— queda sellado en una base de datos. Por ello, liquidar una deuda vencida no es el fin del camino, sino apenas el inicio de una rehabilitación financiera que demanda paciencia.

El rastro de la mora persiste por tres años

De acuerdo con la normativa vigente de la Superintendencia de Bancos, los registros de pagos atrasados o incumplimientos no se evaporan de forma inmediata tras el pago. La ley es clara: estos datos deben permanecer visibles en el historial durante un periodo de tres años.

Este cronómetro empieza a correr exactamente desde el día en que se liquida la totalidad de la obligación. Así, aunque su estado cambie a "cancelado", las huellas de la morosidad seguirán expuestas ante cualquier entidad que consulte su perfil durante los siguientes 36 meses. Es un recordatorio de que, en el sistema financiero, el tiempo es el único agente capaz de sanar un puntaje afectado.

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Rectificaciones: ¿Cuándo se puede limpiar el historial?

La eliminación anticipada de datos solo es viable si existe un error administrativo por parte de la entidad financiera. La ley protege al usuario frente a información inexacta, pero es tajante al no permitir el borrado de una mora que efectivamente ocurrió.

Si usted detecta inconsistencias o si, tras haber cancelado la deuda, la información no se refleja en el sistema, las instituciones tienen un plazo máximo de 15 días para resolver las solicitudes de rectificación y actualizar su estatus.