Municipio de Guayaquil plantea tachos móviles por basura en calles peatonales

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Municipio de Guayaquil impulsa una nueva reforma a la ordenanza para enfrentar la acumulación de basura en calles peatonales donde se han instalado puertas irregulares.

Institución dice que esta situación dificulta el ingreso del personal de recolección y ha generado problemas de insalubridad.

La ola delictiva ha obligado a que en diferentes sectores de la ciudad se instalen rejas o portones.

El Municipio de Guayaquil impulsa una reforma a la ordenanza para enfrentar la acumulación de basura en calles peatonales donde se han instalado puertas irregulares. Según la entidad, esta situación dificulta el ingreso del personal de recolección y ha generado problemas de insalubridad en varios sectores de la ciudad.

De acuerdo con un comunicado, las puertas colocadas sin autorización en accesos peatonales han provocado que los residuos queden acumulados en el exterior. Esta situación afecta la imagen urbana y genera riesgos para residentes y transeúntes.

Como parte de la propuesta, la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública plantea instalar tachos de basura móviles en los ingresos de las peatonales. La medida busca ordenar la disposición de residuos y reducir su presencia en la vía pública.

La iniciativa se encuentra actualmente en fase de socialización y contempla que la implementación esté acompañada de señalética para orientar a los vecinos.

Además, la reforma a la ordenanza establece contenedores diferenciados para residuos. Se propone un tacho negro para desechos comunes y otro azul para materiales recuperables.

Cada contenedor tendría una capacidad de 360 litros y se instalaría uno por cada 20 viviendas. La normativa también obligaría a los habitantes a separar los residuos para facilitar su reciclaje y aprovechamiento.

Guayaquil regulará peatonales cerradas por acumulación de basura





La socialización de esta propuesta de reforma, que regula la instalación de elementos de seguridad en la ciudad, se realizó en el Salón Pedro Carbo de la Biblioteca Municipal de Guayaquil.

Cabe recordar que, debido a la ola delictiva en la ciudad, muchos barrios y ciudadelas se han visto obligados a instalar elementos metálicos, como portones y rejas, para reforzar la seguridad. Sin embargo, estas estructuras siguen siendo vulnerables.