'Desahógate': El nuevo tema de Danny Ocean y Ryan Castro que trata sobre la conexión emocional
La nueva propuesta bailable de pop latino y urbano con el colombiano Ryan Castro, es el primer lanzamiento musical de Danny Ocean en este 2026
Lo que debes saber
- Danny Ocean y Ryan Castro lanzan “Desahógate”, un tema que combina pop latino y urbano con enfoque emocional.
- “Desahógate” aborda apoyo emocional y conexión, con letra sobre desahogo, compañía y valor del presente.
- El sencillo llega tras la gira europea sold out de Danny Ocean y expande el universo musical de Babylon Club.
El cantante venezolano Danny Ocean lanzó “Desahógate” junto al colombiano Ryan Castro como su primer sencillo de 2026. La colaboración, presentada tras su gira europea sold out, combina una propuesta romántica con ritmos bailables y refuerza la conexión emocional que caracteriza al artista.
El tema llega como una nueva apuesta dentro del universo sonoro de su proyecto Babylon Club, consolidando su estilo fresco y contemporáneo.
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Una canción para conectar
“Desahógate” se construye desde una perspectiva emocional centrada en el acompañamiento y la conexión genuina. La letra invita a liberar sentimientos, encontrar apoyo en otra persona y valorar el presente en medio de la incertidumbre.
La sensibilidad melódica de Danny Ocean se combina con la energía urbana de Ryan Castro, logrando un equilibrio entre lo íntimo y lo festivo que conecta con una generación que busca autenticidad en la música.
El sonido de “Babylon Club” evoluciona
Musicalmente, el sencillo mantiene la estética playera y relajada que el artista ha desarrollado en su proyecto “Babylon Club”, pero incorpora nuevos matices que amplían su propuesta sonora.
Esta evolución no solo reafirma su identidad artística, sino que también demuestra su capacidad de adaptación dentro del pop latino, explorando sonidos que transitan entre lo emocional y lo bailable.
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Alejandro Puga
Un estreno tras una gira internacional
El lanzamiento de del nuevo sencillo llega después de que Danny Ocean completara una gira por Europa con entradas agotadas, consolidando su presencia en mercados internacionales.
Este contexto refuerza el impacto del sencillo, que no solo marca su regreso musical en 2026, sino también una nueva etapa en su carrera con mayor proyección global.