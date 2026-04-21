El Gobierno asegura que analiza ampliar el subsidio al diésel para ciertos transportistas

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Gobierno de Ecuador está analizando ampliar el subsidio o compensación al diésel por uno o dos meses más después de abril de 2026, como medida temporal ante la presión del sector transportista.

Desde la eliminación del subsidio en 2025, el precio del diésel subió de $1,80 a casi $3,00 por galón, lo que ha incrementado fuertemente los costos operativos, reduciendo ganancias e incluso generando pérdidas en el sector.

Los gremios advierten que podrían paralizar actividades si no hay soluciones y exigen medidas como frenar el alza del combustible, ajustar tarifas y recibir beneficios fiscales, dando un plazo al Gobierno para responder.





El Gobierno Nacional está analizando ampliar el subsidio al diésel, para uno o dos meses más, para el transporte pesado de Ecuador, una vez que concluya ese alivio en este mes de abril. Así lo mencionó la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, en una entrevista en Teleamazonas, el pasado 20 de abril.

Este planteamiento desde el Gobierno llega después de múltiples quejas, en los últimos días, desde los gremios del transporte pesado del país que aseguran que el alza del combustible ha triplicado sus costos de operación y que aquello podría empujarlos a tomar medidas como la paralización de sus motores, tal como lo indicó también ayer en rueda de prensa la Confederación Ecuatoriana de Transporte Pesado (Confetrape).

Desde septiembre de 2025, cuando el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, el precio de este combustible ha venido experimentado una subida. Pasó de costar $1,80 a $2,80 por galón. Este es el tipo de hidrocarburo que usa el transporte pesado.

Alza del precio del diésel

No obstante, a partir del 12 de abril pasado cuando se actualizaron los precios de los combustibles en el país, de acuerdo con un sistema de bandas, este derivado pasó de costar $2,828 a $2,962 por galón. Es decir, hubo en este mes un incremento de 0,13 centavos, impulsado por la subida del precio internacional del petróleo a causa de la guerra de Irán.

“La eliminación del precio de los combustibles ha situado al transporte pesado ecuatoriano, eje fundamental de la economía del país, en el más absoluto colapso”, indicó en las declaraciones a la prensa Fernando Ortiz, presidente de la Confetrape.

El gremio detalló que el incremento del precio del diésel de más de un dólar, desde 2025, ha golpeado directamente su estructura de costo, reduciendo drásticamente su margen de utilidad y hasta causando pérdidas constantes, por lo que aseguraron que no pueden asumir un nuevo incremento.

Para mayo, los transportistas ya no contarían con el subsidio del Gobierno y a la par, prevén una nueva alza en el combustible por la volatilidad del petróleo, a nivel internacional.

“Los transportistas no podemos seguir absorbiendo el incremento del costo del diésel y no estamos en capacidad de subsistir ante un incremento más, por lo que la suspensión del alza debe ser inmediata”, añadió el vocero de los transportistas, quien además aseguró que aún no han tenido respuesta desde el Gobierno sobre sus pedidos.

Por otro lado, la ministra de Gobierno en su entrevista indicó que, desde que se quitó el subsidio al diésel, el Estado ha entregado $177,5 millones a 57.000 transportistas del país y que actualmente están analizando si pueden extender la compensación por uno o dos meses más después de abril.

“Estamos analizando el tema de las compensaciones, por uno o dos meses más”. Además, aseguró que se ha reunido con más de 235 organizaciones del sector transportista.

Los pedidos de los transportistas: entre frenar el alza mensual al diésel y un ajuste de tarifas

En la rueda de prensa, los transportistas especificaron los pedidos que, ya han venido haciendo, pero que enviarán por escrito de manera oficial al Gobierno, este 21 de abril. Entre esos pedidos está: la focalización del sector organizado, un ajuste dinámico de tarifas, la devolución del IVA de los productos y servicios de la canasta básica de los transportistas y la paralización del alza mensual de los combustibles.

Los transportistas aseguraron que no están en capacidad de realizar una paralización, pero que tampoco tienen las condiciones que garanticen sus actividades. “Si es que, en algún momento, no muy lejos, el Gobierno Nacional no responde a la petición de los transportistas, no seremos nosotros los que paralicemos nuestra actividad, será el Gobierno quien nos está induciendo a que tengamos que apagar nuestros motores”, indicó Ortiz, quien además advirtió que la espera por respuesta a sus solicitudes no pasará de un máximo de 15 días.

Subida de las tarifas en Pichincha

La situación del incremento del diésel también levanta la protesta desde el transporte urbano y rural. El transporte intraprovincial e interprovincial de la provincia de Pichincha incluso asegura que está evaluando subir el precio del pasaje.

Ante ello, Morillo aseguró que el cambio en las tarifas para el transporte urbano, los conductores deberán conversarlo con los GADs municipales y que el tema no le compete al Gobierno central. “Estamos analizando una ampliación del subsidio para el transporte intra e interprovincial”, especificó.

¿De cuánto ha sido la compensación del Estado a los transportistas?

La compensación que da el Gobierno a los transportistas por el diésel es básicamente un bono mensual en efectivo, cuyo monto depende del tipo de transporte y del consumo estimado de combustible.

Para el transporte urbano (buses de ciudad, rural, combinado): entre $400 y $700 al mes; para el transporte intraprovincial e interprovincial alrededor de $1.000.