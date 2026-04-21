Inter vs Como EN VIVO hoy: hora y dónde ver la semifinal de Copa Italia

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Tienes que saber La serie llega abierta tras el 0-0 que dejó todo por definirse en la vuelta.





Inter buscará imponer su localía y experiencia en el Giuseppe Meazza.





Como intentará sostener su solidez defensiva para sorprender al favorito.

Martes 21 de abril, de Copa Italia cuando el Inter y el Como se juegan el pase a la final en un partido que ha ganado mucho interés por lo que ambos equipos vienen mostrando esta temporada. Aquí podrás seguir el partido desde las 14:00 o por la señal de DSports y DGO, canales 610 (SD) y 1610 (HD).

El partido en vivo de Inter vs Como

El cuadro de Milán afronta esta vuelta con el incentivo de volver a pelear por un título importante y, sobre todo, con la ventaja de jugar en casa, donde suele manejar los partidos con autoridad.

Como que ha crecido mucho en las dos últimas campañas y que ha dado un paso adelante como equipo, buscando meterse en la pelea por los títulos, aunque esta vez tendrá una dura prueba al enfrentar a un gran rival. El Inter no llega con margen para especular y sabe que un detalle puede decidir toda la semifinal. El partido se disputará en el estadio Giuseppe Meazza.

Así va la Copa Italia

A qué hora juegan Inter vs. Como, país por país

14:00: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este-EST)

16:00: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

15:00: Bolivia y Venezuela

13:00: México y Estados Unidos (Centro)