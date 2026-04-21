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Brighton vs Chelsea EN VIVO hoy: horario, TV y minuto a minuto con Moisés Caicedo

Caicedo vuelve al estadio donde brilló y se ganó el salto a uno de los clubes más grandes de Inglaterra. Chelsea FC busca recuperarse tras su última derrota

Moisés Caicedo del Chelsea es el jugador más caro del Ecuador.

Moisés Caicedo del Chelsea es el jugador más caro del Ecuador.EFE

Jerson Ruiz
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Jerson Ruiz

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Esto tienes que saber

  • Moisés Caicedo vuelve a enfrentar al Brighton, el club donde se consolidó en Inglaterra.

  • Chelsea necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por puestos europeos.

  • Brighton busca hacerse fuerte como local y aprovechar su buen momento reciente.

Todo está listo para un partido especial en la Premier League. Este martes 21 de abril desde las 14:00, el ecuatoriano Moisés Caicedo volverá a pisar el estadio que lo vio crecer cuando Chelsea FC visite a Brighton & Hove Albion en un duelo que promete emociones. Aquí podrás disfrutar del minuto a minuto del partido, o por la señal de ESPN y Disney +.

En vivo Brighton vs Chelsea FC

El mediocampista tricolor será una de las figuras a seguir, ya que enfrentará al club donde se consolidó en la élite del fútbol inglés y disputó 45 partidos en dos temporadas. Ahora, con la camiseta azul, busca liderar a su equipo en un compromiso clave en la recta final del torneo.

Chelsea llega golpeado tras una reciente derrota y necesita reaccionar para no perder terreno en la lucha por los puestos europeos. Por su parte, Brighton atraviesa un momento positivo y confía en hacerse fuerte en casa para sumar tres puntos importantes.

Alineaciones de Brighton y Chelsea FC

El regreso de Caicedo a su antiguo hogar añade un ingrediente especial a un partido que puede ser determinante para ambos equipos en sus aspiraciones dentro de la Premier League.

Será un martes especial para volver a ver a Moisés Caicedo en acción con el Chelsea frente a su antiguo club.

Horario Brighton vs Chelsea, según país

Argentina: 16:00

Ecuador, Colombia y Perú: 14:00

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00

Venezuela y Chile: 15:00

Ubicaciones de la Premier League

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