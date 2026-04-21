Brighton vs Chelsea EN VIVO hoy: horario, TV y minuto a minuto con Moisés Caicedo
Caicedo vuelve al estadio donde brilló y se ganó el salto a uno de los clubes más grandes de Inglaterra. Chelsea FC busca recuperarse tras su última derrota
Esto tienes que saber
- Moisés Caicedo vuelve a enfrentar al Brighton, el club donde se consolidó en Inglaterra.
- Chelsea necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por puestos europeos.
- Brighton busca hacerse fuerte como local y aprovechar su buen momento reciente.
Todo está listo para un partido especial en la Premier League. Este martes 21 de abril desde las 14:00, el ecuatoriano Moisés Caicedo volverá a pisar el estadio que lo vio crecer cuando Chelsea FC visite a Brighton & Hove Albion en un duelo que promete emociones. Aquí podrás disfrutar del minuto a minuto del partido, o por la señal de ESPN y Disney +.
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En vivo Brighton vs Chelsea FC
El mediocampista tricolor será una de las figuras a seguir, ya que enfrentará al club donde se consolidó en la élite del fútbol inglés y disputó 45 partidos en dos temporadas. Ahora, con la camiseta azul, busca liderar a su equipo en un compromiso clave en la recta final del torneo.
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Chelsea llega golpeado tras una reciente derrota y necesita reaccionar para no perder terreno en la lucha por los puestos europeos. Por su parte, Brighton atraviesa un momento positivo y confía en hacerse fuerte en casa para sumar tres puntos importantes.
Alineaciones de Brighton y Chelsea FC
El regreso de Caicedo a su antiguo hogar añade un ingrediente especial a un partido que puede ser determinante para ambos equipos en sus aspiraciones dentro de la Premier League.
Será un martes especial para volver a ver a Moisés Caicedo en acción con el Chelsea frente a su antiguo club.
Horario Brighton vs Chelsea, según país
Argentina: 16:00
Ecuador, Colombia y Perú: 14:00
Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00
Venezuela y Chile: 15:00