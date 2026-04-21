Brighton vs Chelsea EN VIVO hoy: horario, TV y minuto a minuto con Moisés Caicedo

Publicado por Jerson Ruiz Creado: Actualizado:

Esto tienes que saber Moisés Caicedo vuelve a enfrentar al Brighton, el club donde se consolidó en Inglaterra.





Chelsea necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por puestos europeos.





Brighton busca hacerse fuerte como local y aprovechar su buen momento reciente.

Todo está listo para un partido especial en la Premier League. Este martes 21 de abril desde las 14:00, el ecuatoriano Moisés Caicedo volverá a pisar el estadio que lo vio crecer cuando Chelsea FC visite a Brighton & Hove Albion en un duelo que promete emociones. Aquí podrás disfrutar del minuto a minuto del partido, o por la señal de ESPN y Disney +.

En vivo Brighton vs Chelsea FC

El mediocampista tricolor será una de las figuras a seguir, ya que enfrentará al club donde se consolidó en la élite del fútbol inglés y disputó 45 partidos en dos temporadas. Ahora, con la camiseta azul, busca liderar a su equipo en un compromiso clave en la recta final del torneo.

Chelsea llega golpeado tras una reciente derrota y necesita reaccionar para no perder terreno en la lucha por los puestos europeos. Por su parte, Brighton atraviesa un momento positivo y confía en hacerse fuerte en casa para sumar tres puntos importantes.

Alineaciones de Brighton y Chelsea FC

El regreso de Caicedo a su antiguo hogar añade un ingrediente especial a un partido que puede ser determinante para ambos equipos en sus aspiraciones dentro de la Premier League.

Será un martes especial para volver a ver a Moisés Caicedo en acción con el Chelsea frente a su antiguo club.

Horario Brighton vs Chelsea, según país

Argentina: 16:00

Ecuador, Colombia y Perú: 14:00

Honduras, El Salvador, México y Nicaragua: 13:00

Venezuela y Chile: 15:00

Ubicaciones de la Premier League