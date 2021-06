Wendy Velásquez y Génesis Borja, las herederas al trono

“La verdad es que venimos otra generación creciendo, junto a Génesis (Borja), que es mi amiga, y estamos enfocadas. Obvio no ocupar el puesto de Mimi (Barona), pero si puedo me gustaría llegar más lejos”.

Richard Carapaz: "La situación con Alaphilippe era peligrosa pero estaba controlada" Leer más

Génesis Borja y Wendy Velásquez nacieron cerca del mar y en él hallan su hábitat y felicidad. Las olas son su refugio y, al mismo tiempo, su motivación para demostrarse que pueden conquistar sus sueños.

Las dos, desde el 2016, vienen compitiendo dejando una gran performance en varios torneos nacional y mundiales de la categoría junior. De hecho, Génesis participó del Mundial en El Salvador en la categoría open, delineando que con sus 16 años, la oriunda de Playas, es fuego en el mar.

Ellas tienen claro el norte que desean alcanzar y aunque se sonríen nerviosas cuando les preguntamos si están destinadas a ocupar el trono, que bien ganado lo tiene Dominic ‘Mimi’ Barona, ambas con timidez reconocen que tienen potencial para igualar a la atleta que se estrenará en Tokio 2021, representando a Ecuador en los Juegos Olímpicos.

Si bien llevan la pasión del surf en cada remada y la disfrutan cada vez que fluyen en una ola, ambas identifican que uno de los factores que imposibilita el progreso de los surfistas ecuatorianos, en general, es el poco apoyo económico.

Wendy Velásquez: Lejos de la familia, pero cerca del sueño

Wendy Velásquez enfatiza en que los surfistas del país necesitan mayor respaldo económico. Cortesía

La selección ecuatoriana pone "a soñar" a Iván Hurtado Leer más

Wendy Velásquez inició su camino en el surf en 2016 en un torneo de Manta, su tierra natal. Pero antes de empezar a competir, ella y el surf empezaron un idilio gracias a su hermano. Ella lo acompañaba a surfear a la playa Murciélago y este le prestaba, a ratos, su tabla para que practique.

“Mi hermano fue el que me motivó más y a mí me gustaba, hacía todo lo que hacía él. Se compró su primera tabla y él me la prestaba 10 minutos (ríe) cuando se compró la segunda, me dio la primera a mí y empecé a practicar más hasta el punto de competir con él”, explica a EXPRESO.

Hoy con 18 años, Velásquez recuerda con humor ese trayecto de su camino en el surf y cómo fue que con 13 años empezó a competir en torneo nacionales.

“Mi primera competencia fue en 2016, el primer nacional del circuito, pero al siguiente año sí estuve en todos los nacionales que constan de cinco competencias. Terminé primera en el ranking del 2017 en la categoría sub 16 y 18. En 2018 quedé primera en sub 16 y 18, y en 2019 quede primera en sub 16”, agrega.

Hernán Galíndez: "Estamos con confianza de que podamos revertir esta situación" Leer más

“Después de eso no paré de entrenar”, admite Velásquez, quien tuvo que dejar a su familia en Manta y trasladarse a Manglaralto, donde tiene más playas y mejores condiciones para seguir escalando en su sueño.

“En Manglaralto vivo desde el 2018, con mis tíos. Vine a vivir acá a porque es un mejor lugar para entrenar. Sí ha valido la pena (el sacrificio de alejarse de su familia); en Manta es difícil porque es una ciudad y mi casa está lejos de la playa”.

Y aunque no cesa en los entrenamientos y este año compitió en una nacional dejando gratas impresiones, para Wendy el principal problema en el surf de Ecuador es el poco respaldo económico que reciben, sobre todo que para seguir elevando el nivel competitivo “es necesario conocer nuevas playas”.

Aunque soy de Manta, vine a vivir acá a Manglaralto porque es un mejor lugar para entrenar. Me alejé de mi familia, pero ha valido la pena.

“Para tener el nivel de otros países necesitamos un buen equipo y dinero para competir internacionalmente, viajar y entrenar. Es importante cambiar de olas, pero para eso necesita dinero. No tenemos mucho apoyo y cuando viajamos lo hacemos por gestión personal, apoyo de familia o amigos”.

Uno de los objetivos que se ha trazado Wendy para este 2021 es estar en el ALAS Pro Tour (30 de junio), pero “necesito buscar apoyo económico rápido para participar: inscripción cuesta $100, pasajes $700 y comida y hospedaje. Todo tengo que conseguirlo, al menos unos $2.000”.

Génesis Borja: De un no a ser seleccionada de Ecuador

Génesis Borja nació en Playas y vive en Engabao. Estuvo en el Mundial de El Salvador en este año. Cortesía

COE Nacional ratifica que no habrá fútbol con público Leer más

Génesis Borja nació para la gloria. Es de esas historias en el deporte que ilusionan a futuras generaciones, sobre todo porque temple y entereza de cara a sus sueños.

Dicen que cuando uno realmente quiere algo, por más que recibas una negativa, vas a poder hacerlo.

Cuando Génesis apenas tenía 7 años, quiso dar sus primeros pasos en el surf. Un señor de Guayaquil viajaba los fines de semana a Engabao -donde ella vive- y le daba clases a los chicos.

“Antes acá había un señor que enseñaba a los niños a surfear, estaban mis primos, mis amigos y yo quería aprender, porque veía los campeonatos y soñaba con estar ahí. Un día le dije al señor que me enseñe a surfear, pero me dijo que no porque era pequeña”.

Estar en el Mundial (en El Salvador) fue una experiencia increíble. Pasé algunas rondas y aprendí mucho. Mi sueño es surfear en Indonesia.

Durante un año, Génesis se posaba en la orilla del mar y veía como los otros daban sus primeros pasos en el surf, pero al cumplir los 8 años, iba a surfear sus primeras olas.

Las fichas de sacrificio para la Copa América Leer más

Tiene una actitud ganadora y como ella mismo lo reconoce “no me gusta perder nunca”.

Debutó en torneo nacionales en 2016 y no le fue bien, pero lejos de desmotivarla, tomó esa experiencia para seguir alimentando la ilusión.

“Antes competía en campeonatos locales o en Chuyuipe, pero en 2016 empecé a estar en los nacionales y me tomé en serio la profesión. Ese año competí en mi primer campeonato nacional, pero no me fue tan bien”.

Con tan solo 16 años, Génesis, en este 2021, fue parte de la selección de Ecuador que estuvo en el Mundial de El Salvador en al categoría Open.

El polémico VAR sudamericano Leer más

“Había competido antes en mundiales, pero en categoría junior. Estaba muy nerviosa y gracias a Dios en el primer hit quedé primera, no me lo creía porque no me lo esperaba y en el segundo pasé a repechaje, competí y volví al repechaje y tuve una ola izquierda, y eso me incomodó, porque en Ecuador hay más derechas y ese tipo de olas es uno de mis puntos débiles. Sí, avancé más que en los junior y mi meta era alcanzar algunas rondas”, señala.

Génesis no goza de una economía que le permita viajar como le gustaría, pero reconoce que ha recibido ayuda de Fedeguayas, Hansunsurf, Klimax surfboards y Engabao Surf Club, y Pipo Argencio, quien la ha respaldado desde sus inicios. “Mi meta este año es conocer más olas, subir de nivel y competir. Quiero ser campeón mundial algún día”.