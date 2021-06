Hernán Galíndez: "Estamos con confianza de que podamos revertir esta situación"

El portero ecuatoriano, Hernán Galíndez, se ha convertido en uno de los porteros fijos en el combinado de Gustavo Alfaro. Ahora con la acumulación de tarjetas amarillas de Alexander Domínguez en eliminatorias, Galíndez podría tener una oportunidad de sumar minutos. El portero de Universidad Católica asegura que la Tri se recuperará en la Copa América y en su debut contra Colombia.

"Yo creo que, si nosotros le ganábamos a Perú, muchos, no solamente acá dentro, sino fuera del país; nos hubieran puesto como unas posibles aspirantes al título en la Copa América. Me parece que plantel para pelear, hay, tenemos con que hacerlo, y hay buen juego. Entendemos lo que quiere el profe, y me parece que se ha demostrado que hay con que pelear. En líneas generales, creo que Ecuador va a ser una buena Copa América, va a ser protagonista, no irá a esconderse ni mucho menos y confío en el plantel que hay", dijo el portero en entrevista con Ecuagol.

Además, el arquero nacionalizado ecuatoriano develó que aún no han hablado con el director técnico sobre la caída ante Perú.

"La verdad no hemos vuelto a hablar, supongo que hablaremos ahora cuando lleguemos, pero no hablamos todavía del partido, de las situaciones que quedaron. Sí hablamos entre nosotros los jugadores, son cosas que quedaron dentro del vestuario y que no hay que hacerlas públicas", señaló.

Galíndez fue autocrítico y señaló cuáles fueron las falencias de la selección en esta doble fecha de eliminatorias en la que no se sumó puntos.

"Contra Brasil fue un gran partido, me parece se le jugó de igual a igual allá, no fue uno de esos partidos que vos tienes la necesidad que termine urgentemente, mucho menos fue un partido en casi todo el tiempo controlado. Lamentablemente se termina perdiendo, y creo que para mí termina siendo raro el resultado, porque Alex había atajado el penal y luego lo pitan otra vez, eso ya quedo atrás. Con Perú, me parece que el primer tiempo no tuvimos un buen funcionamiento creo que también ellos se defendieron bien. En el segundo tiempo me parece que fue más bien un monólogo de Ecuador, yo creo que si cobran el penal que revisan el VAR y Ángel Mena lo hace, me parece que cambia el partido y estuviéramos hablando de otra cosa ahora, y la verdad es que Perú se encontró con dos contragolpes acertados y fueron goles los dos. Si hay algo que corregir, tal vez fue el funcionamiento del primer tiempo contra Perú, porque el segundo fue muy bueno", sentenció.