El polémico VAR sudamericano

El videoarbitraje (VAR) te quita y te da. A unos puede devolverles el alma al cuerpo con una rectificación y a otros puede ahogarles un grito de gol. Su objetivo primario es impartir justicia, que los árbitros tengan una herramienta para apoyarse a la hora de tomar decisiones ajustadas y que no los convence en su totalidad.

Si bien el VAR empezó a utilizarse a cuentagotas en el continente americano, ya que debutó en 2017 en las semifinales Copa Libertadores y en la Major League Soccer (MLS), no fue hasta la Copa del Mundo en Rusia 2018 que empezó a pisar firme. Esa fue la prueba que necesitaba FIFA para introducir oficialmente la herramienta al deporte, pero con una realidad: no todos pueden acceder a ella y por lo tanto, la aplicación de la misma iba a presentar diferencias y complicaciones.

De hecho, la Conmebol sancionó a tres árbitros por tomar malas decisiones en el duelo entre Uruguay vs. Paraguay, en la última fecha de eliminatorias, a pesar de que se apoyaron en el VAR. Sumado a esto, en Ecuador también se ha señalado localmente, aunque se ha utilizado en escasas ocasiones.

EXPRESO conversó con tres expertos en el referato nacional e internacional, que reconocen que hay varios aspectos por los que el VAR en Sudamérica tiene más detractores que en el Viejo Continente: que van desde la idiosincracia de esta parte de la región hasta la poca costumbre que tienen los árbitros de trabajar con el asistente tecnológico.

Es una herramienta que te ayuda a que el árbitro se sienta más seguro. Antes conocíamos un error cuando terminaba el partido, ahora en el momento rectificas. Héctor Baldassi, exárbitro mundialista y FIFA.

“En el fútbol europeo todos juegan con VAR, entonces ahí hay un acostumbramiento, una práctica constante. El uso del VAR es como pilotear un avión, el piloto necesita estudiar el vuelo para tener seguridad, practicar y eso es lo que no pasa acá. Allá están jugando con VAR en todas las ligas importantes”, comienza explicando el retirado árbitro y mundialista, Héctor Baldassi.

El argentino enfatiza en que la crítica desmedida también va de la mano con la cultura, sobre todo porque no solo los árbitros y futbolistas deben acostumbrarse a la herramienta, también periodistas y fanáticos.

“No es que toda jugada debe irse a revisar al VAR. Cuando un árbitro recibe la información y ve las imágenes y el error es obvio, muchos no buscan hormigas sino buscan elefantes. Cuando ustedes (periodistas) se acostumbren a que no se tiene que ir al VAR y entiendan que en muchas jugadas también se mide la interpretación del árbitro, se entenderá su verdadera utilidad. No es que con el VAR no habrá polémica. Claramente no en las jugadas factuales, pero en las de interpretación sí y ahí habrá un disparador de polémicas”, agregó.

Sudamérica solo tiene dos países que utilizan el VAR en sus torneos y se ha convertido en una herramienta habitual: en Chile y en Brasil. Mientras que en Europa, la mayoría de ligas cuenta con ella.

La solución no es solo traer el VAR, sino repararnos todos con el cambio que incurre, hablo de los periodistas, los dirigentes, los futbolistas. No solamente los árbitros. Luis Muentes, presidente del gremio de árbitros.

Luego, los demás árbitros de la región ponen en práctica la teoría en torneos internacionales como Copa Libertadores o Sudamericana.

Luis Muentes, presidente de la agremiación de árbitros del Ecuador, reconoció que en el país hay pocos jueces aptos para usar la herramienta y recuerda que a inicios del año anterior se truncaron las capacitaciones.

“A principios del 2020 vino una comitiva de Conmebol a instruir a árbitros por el tema del VAR, fueron los primeros meses, llegó la pandemia y todo se truncó. Aquí hubo preparación con los árbitros FIFA, pero si me preguntas exactamente (cuántos están capacitados para trabajar con el VAR), no pasan de 12 o 14 entre jueces centrales y asistentes”, dijo Muentes.

Carlos Manzur, quien hasta este año trabajó como presidente de la comisión de arbitraje de la FEF, señaló la parte cultural como una de las principales diferencias entre el VAR en Sudamérica y Europa.

A medida que más lo utilicemos será mejor, pero siempre llegaremos a un punto en el VAR en el que hay que interpretar y el árbitro deberá decidir y no todos estarán de acuerdo. Carlos Manzur, miembro del directorio de la FEF

“Ellos están acostumbrados a respetar las decisiones del árbitro. Un alto porcentaje de las decisiones del VAR son correctas, aunque la gente piensa que es incorrecta. Reclamos, incluso de periodistas y dirigentes, que no conocen bien las reglas. En Europa pasa menos, pero no es que hay una diferencia en el VAR”, explicó.

Manzur resalta que “una cosa es la teoría y otra pitar con el VAR, que eso necesitas para ser certificado por FIFA”. Él reconoce que hoy en Ecuador no hay suficiente material humano y capacitado para que funcione el VAR en la LigaPro, y admite que, de no ser por la pandemia, quizás la herramienta ya estaría instaurada en nuestro fútbol.