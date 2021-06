Guillermo Almada desmiente contactos con Liga de Quito

Ante la posible salida del uruguayo Pablo Repetto, del banquillo de Liga de Quito, uno de los nombres que empezó a sonar como su posible reemplazo ha sido la del también charrúa, Guillermo Almada, exDT de Barcelona.

Pero el mismo Almada, actual estratega del Santos Laguna de México se ha encargado de desmentir dicho rumor.

"Hubo muchos rumores con Liga de Quito y me sorprendía. Liga es un equipo muy importante en Ecuador y el mundo, para cualquier técnico sería un honor y un desafío dirigir a Liga de Quito, pero conmigo no se comunicó nadie", dijo Almada en una entrevista con radio Área Deportiva de Quito.

El Pep uruguayo acotó que, por ahora, su principal opción es mantenerse en la LigaMX, con el Santos Laguna, club con el que alcanzó hace pocas semanas el vicecampeonato. “Estamos en negociaciones muy avanzadas, próximos a llegar a un acuerdo".

Pese a que varias veces se lo ha vinculado a Liga de Quito, Almada reveló que no tendría problema en algún momento aceptar la propuesta de los albos.

“Siempre digo lo mismo, la prioridad siempre se la doy a Barcelona, pero quizás yo preciso trabajar, tengo hijos chicos, una familia y uno no sabe lo que pueda pasar. Sería fácil decir no voy a dirigir a ningún otro equipo que no sea Barcelona, pero eso es vender humo. Le tengo mucho cariño al equipo, pero soy un profesional, aunque si me vienen a buscar Liga y Barcelona, diría Barcelona”, finalizó.