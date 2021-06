Selección ecuatoriana: La falta de minutos en cancha afecta a los jugadores

La falta de continuidad de algunos jugadores en sus respectivos equipos y un mal planteamiento de Gustavo Alfaro fue lo que pesó en la derrota (2-1) que la selección de Ecuador sufrió ante su similar de Perú en las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar-2022.

Eso es lo que creen Narciso Mina y Wilson Carabalí, exjugadores nacionales, quienes coincidieron que, pese a que esta caída “fue dolorosa”, el combinado ecuatoriano tiene todo para reponerse.

“Para mí sí pesó la falta de juego que arrastran Alexander Domínguez, Pedro Pablo Perlaza, Pervis Estupiñán y Moisés Caicedo. Uno como jugador, si no tiene continuidad, pierde noción del tiempo y distancia, además de la sensibilidad con el balón”, destacó Mina.

El exartillero ecuatoriano mencionó que a nivel de eliminatorias es importante que se convoque o se alinee a jugadores que sí son titulares en sus clubes, pues el ritmo de competencia es fundamental.

“Para la Copa América me gustaría ver desde el arranque a Hernán Galíndez (arquero), Mario Pineida y Damián Díaz. Gonzalo Plata, pese a que tampoco tiene muchos minutos en su club (Sporting de Lisboa), es un crack y a ese tipo de futbolistas no los puedes tener en la banca”, agregó el máximo artillero de los torneos nacionales en el 2011 y 2012.

Cuando un futbolista no tiene continuidad dentro del gramado pierde tiempo y distancia, factores que resultan claves para el juego.

Narciso Mina, exfutbolista

Por su parte, el otrora seleccionado Wilson Carabalí, más allá de la falta de continuidad de algunos futbolistas, indicó que el entrenador de la Tricolor “se equivocó” en la estructura del once titular.

“Me parece que no debieron jugar juntos Moisés Caicedo y Jhegson Méndez, ambos son del mismo estilo. No me gustó lo que hizo José Carabalí, se lo mantuvo mucho tiempo en cancha (65 minutos). Me hubiera gustado ver una dupla entre Ángel Mena y Gonzalo Plata, pues faltó mayores asociaciones”, indicó.

El exjugador de Emelec, Barcelona, entre otros clubes, destacó que por esta derrota no se debe condenar el trabajo de Alfaro en la selección nacional, sin embargo recomendó que se “aproveche” la Copa América para darle oportunidad a otros jugadores.

“Lo importante es que hay recambio. Pese a que el profe respalda a sus dirigidos, sería bueno ver algunas modificaciones en la Copa América. Por ejemplo, para mí es más jugador Pineida que Estupiñán y como extremo por izquierda buscar otra variante”, agregó el exdefensa.

No estaría mal ver algunas modificaciones para la Copa América, de esa forma se podrían buscar variantes en el funcionamiento.

Wilson Carabalí, exseleccionado

Mientras se procesa lo que fue la dura caída frente a los del Rímac, el cuerpo técnico de la Tricolor afina lo que será la lista definitiva para el torneo continental que se celebrará en Brasil, donde el primer rival será Colombia, el domingo, a partir de las 19:00.

La nómina oficial nacional, que se espera sea dada a conocer este jueves 10 de junio por el seleccionador nacional, será de 28 jugadores.