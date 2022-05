Walter Hinostroza y una atajada al dolor

La vida de Walter Hinostroza ha sido marcada por caídas, pero siempre se ha levantado y en la actualidad goza de un buen momento en lo profesional. Es que el golero del Gualaceo, equipo que puede vanagloriarse de vencer a Barcelona y Emelec en su año de debut de la LigaPro, se ha afianzado en su puesto, lo que lo ha llevado también a estabilizarse en el plano personal.

Hinostroza, en una entrevista con EXPRESO, afirmó que precisamente el duelo ante el cuadro canario lo estuvo esperando, no solo durante este año, sino desde 2013, cuando fue la última vez que disputó un partido en la primera categoría, justamente ante el Ídolo del Astillero.

“Ese año estuve en Macará y mi único partido que tenía en primera, antes de llegar a Gualaceo, se dio en la última fecha de la segunda etapa, anecdóticamente ante Barcelona. Ese partido fue de trámite, pues ya estábamos descendidos (el duelo terminó 2-2 en Ambato)”, recordó el guardameta.

Su carrera se truncó por la muerte de su hija, de dos años, en 2014. “Mi mundo se derrumbó a raíz del fallecimiento de mi bebé. Ella murió ahogada en su vómito. Esa desgracia se dio antes de un Clásico ante Técnico Universitario, en la serie B”.

La tristeza lo consumió y no pudo enfocarse en su profesión. “Reconozco que tomé malas decisiones. No pude enfocarme en mi carrera, me dediqué al alcohol. Los directivos de Macará me aguantaron mucho tiempo, pero no supe aprovechar esa oportunidad”.

Ahora, nueve años después, tras pasar por clubes como Patria (segunda categoría) y Fuerza Amarilla (serie B), el golero ecuatoriano está enfocado en recuperar “el tiempo perdido”, pues siente que tiene condiciones para llegar a un grande.

“Mi meta, en un futuro, es defender a cualquiera de los equipos principales del país. Por eso estoy dándolo todo con Gualaceo, el club que el año pasado confió en mí y con el que pude regresar a primera”.

Hinostroza sostuvo que el triunfo que logró ante Barcelona no solo se lo dedicó a su hijita, también a su madre, quien falleció hace más de 15 días.

“He madurado mucho, pues hace poco perdí a mi mamá. Si esto me hubiera pasado hace unos años, creo que no lo hubiera soportado. Gracias a Dios he tenido la madurez para controlar este doloroso momento”, mencionó emocionado.

Por otro lado, el guayaquileño aseguró que entre sus otros objetivos está clasificar a un torneo internacional con Gualaceo. “Primero estábamos enfocados en mantener la categoría, pero nos hemos dado cuenta de que podemos ir más allá”.