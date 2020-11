Wainer: “Para mí, la verdad está en el campo de juego”

Lleva un poco más de dos meses en su cargo y pese a tener el tiempo en contra logró que la Tricolor no tenga problemas en su organización para el inicio de las eliminatorias al Mundial Catar 2022.

El argentino Gabriel Wainer, secretario técnico de selecciones, pide a la afición asumir con tranquilidad el buen estreno del equipo de todos en el camino a la Copa del Mundo y resalta que “no hemos ganado nada todavía, hay que ir paso a paso”.

En diálogo con EXPRESO, nos cuenta sobre sus sensaciones al trabajar en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y sus retos.

¿Qué análisis ha realizado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol?

Una Federación que está tratando de ordenarse después del cimbronazo político que vivió y por la pandemia. En vías de querer recuperarse. Tuve que insertarme rápidamente y efectuar un arduo trabajo por el hecho de tener de forma inmediata el inicio de las eliminatorias. Deportivamente al venir trabajando en selecciones desde hace más de 20 años, tenía el conocimiento necesario de la selección ecuatoriana. El gran trabajo en las divisiones formativas me hizo creer en el buen trabajo que se puede realizar en Ecuador por el gran potencial que tiene.

¿Cuál es el camino que propone seguir con las diferentes selecciones?

Conversamos con el profesor Jorge Célico y sobre todo en formativas buscamos que tengan un mismo tipo de juego, que no quiere decir un mismo sistema o esquema. Me refiero a formas de sentir el juego, a la conducta que deben tener los futbolistas. Una formación general del futbolista ecuatoriano. En el caso de la selección mayor, el técnico Gustavo Alfaro es el que lo establecerá.

¿Qué se rescató del trabajo realizado por Antonio Cordón?

Por lo que he revisado y he hablado con él, su idea era organizar toda la estructura de la Federación. Encontré un modo de querer establecer la Federación a nivel deportivo, algo más teórico por el poco tiempo que tuvo. Tomé algunas cosas que me parecieron correctas y aplico mi propia idea de lo que deben ser los equipos de fútbol. Para mí, la verdad está en el campo de juego. Todo lo que conlleva la logística y determina el mejor andar de un equipo. Mi objetivo es llegar con cada una de las selecciones a los Mundiales que les corresponden.

Wainer (d) junto al entrenador Gustavo Alfaro y Francisco Egas, presidente de Ecuafútbol. CORTESÍA FEF

¿Le consultaron para la elección del entrenador Gustavo Alfaro?

Fui consultado respecto a los entrenadores que eran candidatos a tomar el cargo. De las opciones que ya venían manejando, di mi punto de vista de cada uno, y se determinó que Gustavo Alfaro sea el entrenador. Era por quien más me había volcado.

¿Cuál es el seguimiento que se ha realizado a los jugadores?

Ni bien asumimos se determinó un mapa de casi 70 futbolistas del exterior y del plano local. Un seguimiento muy intenso para que el cuerpo técnico pueda tomar la decisión de los escogidos para el inicio de las eliminatorias. No pasaron ni diez días de su presentación y ya se tenía que realizar la lista para bloquear jugadores. Un trabajo muy intenso a través de software, videos y asistiendo a los estadios.

Al conversar con los futbolistas, ¿qué pedidos le realizaron?

Ni bien fui confirmado, empecé diálogos telefónicos. Mi aspiración era que solo se dediquen a concentrar, entrenar y jugar. Que no estén peleando por temas de viajes, hoteles, campo de entrenamiento. Hemos tratado de implementar todo lo mejor posible. Creo que quedaron conformes.

En su experiencia con diversas selecciones sudamericanas, ¿cuál es la clave para clasificar a un Mundial?

Pasa por conformar un grupo de jugadores que sientan la selección estén donde estén. Que sepan cómo están sus compañeros, que se cuiden y sean profesionales todo el tiempo. Generar empatía dentro del grupo, para que todos se preocupen por todos. Cuando se logra esa comunión puertas adentro, se puede llegar a un Mundial.

¿Cómo ha sentido la acogida de los hinchas a esta nueva Tricolor?

Están contentos por el buen arranque, pero se debe resaltar que no hemos ganado nada todavía, veo un exceso de triunfalismo. Prefiero ir despacio, paso a paso. Hay que mantener la humildad. En la selección, el próximo partido es la final del mundo, más allá del rival de turno. Me quedo con el buen clima interno, el buen grupo que se está gestando. Eso es muy importante.

🤩 Las mejores postales de hoy



La Selección Mayor realizó la segunda jornada de trabajo, donde potenció físico 🏃‍♂️ y control 🎮 . #VamosEcuador 🇪🇨 pic.twitter.com/GwpAqdu5ec — La Tri (@LaTri) November 9, 2020

¿Cómo está estructurada la planificación para los juegos ante Bolivia y Colombia?

Los jugadores del medio local arribaron a la Casa de la Selección desde el sábado (7 de noviembre) y hasta el lunes (9) se completa el grupo con los futbolistas de equipos del exterior. El miércoles (11), luego del almuerzo, se viaja a La Paz. Se llega a la noche para la cena, donde ya nos espera el coordinador y el chef. El jueves (12), luego del partido, se retorna a Quito para preparar el cotejo ante Colombia. Para aprovechar el tiempo se observan videos de los rivales y se realizan charlas con los jugadores, además de los entrenamientos en cancha.

Dos juegos en la altura. ¿La oportunidad para sumar seis puntos?

Los puntos son todos claves, sean o no en la altura, en un torneo tan difícil como son las eliminatorias sudamericanas. En esta ocasión nos tocó un bloque de altura con juegos en La Paz y en Quito, pero el camino que nos falta por recorrer es muy largo.