Un conocido refrán dice que “la tercera es la vencida” y en el caso del ciclista ecuatoriano Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA) tiene la ocasión propicia de pelear por un triunfo de etapa en la Vuelta a España, que arranca el sábado 26 de agosto en Barcelona.

La escuadra española le ha dado la libertad al tricolor de 27 años, quien correrá por tercera vez la ronda ibérica, para que busque la victoria en las 21 jornadas que comprende la carrera.

“Esta vez tendré más libertad para buscar un triunfo de etapa o al menos estar en la disputa. Hemos entrenado día a día con ese objetivo, cada mañana me levanto pensando en eso, en que es posible y vamos a intentarlo”, mencionó Cepeda.

De lograrlo se uniría a Richard Carapaz como los únicos ciclistas nacionales que han ganado etapas en La Vuelta. La Locomotora del Carchi suma tres triunfos en la ronda española, conseguidos el año pasado, edición en la que se consagró como rey de la montaña.

El campeón panamericano en 2019 y el carchense Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) serán los únicos representantes nacionales en la ronda española, que cumplirá la edición 78.

Al respecto, el pedalista del Caja Rural comentó que “seremos solo dos, pero si miramos cinco o seis años atrás no había ningún ecuatoriano en el ciclismo europeo y ahora en las grandes vueltas casi siempre hay alguien, pues eso es una motivación y un orgullo”.

El ciclista, nacido el 2 de marzo de 1996 en la localidad del Playón de San Francisco (provincia de Sucumbíos), cumplió un plan de entrenamientos de un mes y medio en el país enfocado en esta participación.

“Físicamente llego muy bien, pero mentalmente estoy mucho más fuerte que en las dos ediciones anteriores, con mucha más confianza y esperando que sea sábado para arrancar con este desafío”, declaró Cepeda, quien cumple su cuarta campaña con el elenco español.

Jefferson sabe que será difícil conseguir una victoria de etapa, no obstante, “estoy consciente de que nos hemos preparado bien en Ecuador, vengo de hacer un buen entrenamiento en altura y espero sacar a relucir todo el sacrificio que hice este último tiempo”.

Durante estos cuatro años, el tricolor considera que ha sido un tiempo que lo ha ayudado mucho a mejorar, a adaptarse a la vida en Pamplona (sede del equipo en España), a las costumbres y a la cultura que son muy diferentes a las de su natal Playón de San Francisco.

Cepeda resaltó que no podría vivir sin el ciclismo. “Me he dedicado 100 por 100 al ciclismo, hice mi apuesta y de momento me ha salido bien. Así que no sabría qué habría sido ni qué me hubiese gustado ser, porque prácticamente no lo he pensado”, comentó.

No tiene idea de qué habría sido si no fuese ciclista, porque “para ir a la universidad, la verdad, no tenía muchos recursos. Gracias a Dios he tenido la suerte de ir encontrando equipos rápidamente, desde que dejé de ser juvenil”, subrayó.

Por dedicarse casi todo el tiempo al deporte del pedal, tiene poco espacio para hacer otras cosas, por lo que los pocos momentos que tiene los entrega a pasar con la familia y a descansar en Ecuador.

