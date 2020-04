Los votos del Congreso Extraordinario de la FEF, aún por definirse

El juego político está en el pico más alto. La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tendrá mañana el Congreso Extraordinario. Allí se buscará el definitivo golpe sobre la mesa, ya sea para que Francisco Egas recupere la presidencia o para que Jaime Estrada se consolide en el cargo.

Por ahora, hay pocas voces que han definido su respaldo. Desde el viernes 24 de abril, que se dio la reestructuración del directorio y que terminó con Estrada como presidente de la FEF, solo Barcelona, Emelec, Guayaquil City, Delfín y Técnico Universitario emitieron publicaciones en redes sociales aceptando la invitación al diálogo de Estrada. Inclusive, le desearon éxitos en sus funciones.

Pero, en Barcelona aclararon que primero habrá una reunión interna para definir su postura en el Congreso. En los demás equipos habrá un movimiento parecido. Aunque, ciertos directivos se anticiparon y dieron luces. En su mayoría, dicen, buscan la legalidad. Otros tratarán de hallar una salida definitiva y que el poder se concentre en el fútbol profesional.

Por ejemplo, para Esteban Paz, de Liga de Quito, se violentó un proceso en la FEF. “Nos deja muy preocupados. Sabíamos que existía un desperfecto en ambas partes, pero no imaginamos un golpe de estado. No puede ser que el fútbol amateur, que el Confa, quiera tener más poder que los clubes protagonistas del fútbol ecuatoriano. Amílcar Mantilla, su representante, hace un escándalo porque se quita el dinero de las dietas”, señaló.

Miller Salazar, presidente de Macará, está en esa línea. “Nosotros defendemos la institucionalidad, no estamos de acuerdo con los golpes que se quieren dar por debajo de la mesa. No puede ser que haya un dirigente del fútbol amateur que quiera manejar la Federación. Debemos reformar los estatutos para que las asociaciones y clubes que no sean profesionales no estén dentro del organismo”, anticipó.

Luis Chango (Mushuc Runa) y Lucía Vallecilla (El Nacional) tienen hasta el momento una postura neutral.

Chango considera que se deberá respetar la decisión del Congreso Extraordinario, así no esté de acuerdo con lo que se apruebe. “Me parece que el reglamento les permite (la reestructuración del directorio) pero no es lógico lo que está pasando si comenzaron como equipo. Los culpables son todos, no solo Egas”, indicó.

Vallecilla, en cambio, primero quiere analizar los documentos sobre lo actuado. “Aquí no hay medias tintas y todo se debe realizar en derecho. Yo no tengo compromiso con nadie, no estoy con ningún bando”, concluyó.