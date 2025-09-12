Usain Bolt, ni el tiempo, ni la tecnología borran las marcas del gigante

El hombre más veloz del mundo reapareció para recordar que para llegar al máximo nivel todo es cuestión más de talento

Ni muerto, ni de parranda. El legendario velocista jamaicano Usain Bolt, quien sigue siendo el máximo plusmarquista mundial de los 100 (9.58) y 200 metros (19.19), reapareció para recordar de que está convencido de que ni “con el tiempo, ni con nuevas zapatos o nueva tecnología, se batirán los récords” que él sigue manteniendo desde 2009; aunque se mostró escéptico sobre si el elegido podría ser el estadounidense Noah Lyles.

Bolt, retirado desde la temporoada de 2017, sigue siendo el hombre más rápido de la historia del atletismo en pista. Sus marcas lo acreditan y, de hecho, desde 2009 nadie ha logrado rebajar esos registros, pese a los intentos de atletas famosos como el estadounidense Noah Lyles, quien en varias ocasiones incluso ya habló de ello.

Nuevos tiempos

“Noah está tan loco por pensar eso como lo estaba Justin Gatlin en mi época. Para mí, solo son palabras. Gatlin y yo nos enfrentábamos constantemente, pero él surgió en una época en la que las provocaciones eran normales para todo el mundo. Yo nunca escuchaba a nadie. Sabía que si estaba preparado y listo, él podía decir lo que quisiera. Nunca sería un problema”, dijo Bolt en una conferencia a los 39 años de edad.

“Creo que con el tiempo, con nuevas zapatillas y nueva tecnología, surgirán atletas de primer nivel que lo harán bien y quizá puedan batir mis récords. Aún así hay que tener talento, además de la tecnología”, comentó el jamaicano quien estará en Tokio para ver los Mundiales de forma presencial.

“Estoy emocionado por asistir a mi primer Mundial como espectador y emocionado por ver competir al equipo jamaicano y sentir el ambiente. Ver correr a mis compatriotas jamaicanos me resultará más estresante que competir. Me pongo muy nervioso viéndolos. Cuando estaba en la pista, nunca me ponía nervioso. Han demostrado esta temporada que lo están haciendo muy bien, así que espero poder entregar una medalla de oro a uno de ellos”, concluyó.

