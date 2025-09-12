Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Usain Bolt
8 oros en tres Juegos Olímpicos diferentes, así como 14 medallas en campeonatos mundiales es el legado de Bolt (d).Archivo / Expreso

Usain Bolt, ni el tiempo, ni la tecnología borran las marcas del gigante

El hombre más veloz del mundo reapareció para recordar que para llegar al máximo nivel todo es cuestión más de talento

Ni muerto, ni de parranda. El legendario velocista jamaicano Usain Bolt, quien sigue siendo el máximo plusmarquista mundial de los 100 (9.58) y 200 metros (19.19), reapareció para recordar de que está convencido de que ni “con el tiempo, ni con nuevas zapatos o nueva tecnología, se batirán los récords” que él sigue manteniendo desde 2009; aunque se mostró escéptico sobre si el elegido podría ser el estadounidense Noah Lyles.

RELACIONADAS

Bolt, retirado desde la temporoada de 2017, sigue siendo el hombre más rápido de la historia del atletismo en pista. Sus marcas lo acreditan y, de hecho, desde 2009 nadie ha logrado rebajar esos registros, pese a los intentos de atletas famosos como el estadounidense Noah Lyles, quien en varias ocasiones incluso ya habló de ello.

Nuevos tiempos

“Noah está tan loco por pensar eso como lo estaba Justin Gatlin en mi época. Para mí, solo son palabras. Gatlin y yo nos enfrentábamos constantemente, pero él surgió en una época en la que las provocaciones eran normales para todo el mundo. Yo nunca escuchaba a nadie. Sabía que si estaba preparado y listo, él podía decir lo que quisiera. Nunca sería un problema”, dijo Bolt en una conferencia a los 39 años de edad.

Rúben Neves

Rúben Neves desmiente relación con Rute Cardoso, viuda de Diogo Jota

Leer más

“Creo que con el tiempo, con nuevas zapatillas y nueva tecnología, surgirán atletas de primer nivel que lo harán bien y quizá puedan batir mis récords. Aún así hay que tener talento, además de la tecnología”, comentó el jamaicano quien estará en Tokio para ver los Mundiales de forma presencial.

“Estoy emocionado por asistir a mi primer Mundial como espectador y emocionado por ver competir al equipo jamaicano y sentir el ambiente. Ver correr a mis compatriotas jamaicanos me resultará más estresante que competir. Me pongo muy nervioso viéndolos. Cuando estaba en la pista, nunca me ponía nervioso. Han demostrado esta temporada que lo están haciendo muy bien, así que espero poder entregar una medalla de oro a uno de ellos”, concluyó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

Las Últimas Noticias

  1. Exposur 2025 en Quito: horarios, actividades y todo lo que debes saber para la feria

  2. Nuevos cierres viales en Guayaquil: estas son las calles que estarán bloqueadas

  3. Alertan sobre fraude con códigos QR en paquetes postales enviados en EE.UU.

  4. Conducir en estado etílico ha causado 335 siniestros en Quito en lo que va de 2025

  5. Reina de Guayaquil: Aquiles Álvarez lanza ironía y José Julio Neira le contesta

LO MÁS VISTO

  1. Retrasos en la devolución del IVA: qué deben saber los adultos mayores en 2025

  2. La celebración de Kendry Páez tras la victoria ante Argentina sorprende a todos

  3. Precio de la gasolina en Ecuador: así quedan los valores desde este 12 de septiembre

  4. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  5. Noboa fomenta la ignorancia para ganar la consulta popular | Por Roberto Aguilar

Te recomendamos