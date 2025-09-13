Expreso
Universidad Católica
El portero venezolano Rafael Romo de Universidad Católica.cortesía

Universidad Católica vs. Delfín SC EN VIVO: Alineaciones, drama y Minuto a minuto

LigaPro 2025: Católica quiere meterse al hexagonal y Delfín salir del fondo

El estadio Olímpico Atahualpa se prepara para un duelo clave: Universidad Católica recibirá a Delfín desde las 16:30, en un partido correspondiente a la fecha 28 de la LigaPro 2025. Dos realidades opuestas estarán frente a frente en la capital.

Los “camarattas” llegan con 42 puntos, en zona de clasificación y con un invicto de cinco jornadas. La confianza está en alza luego de haber derrotado a Barcelona SC en Guayaquil, uno de los triunfos más importantes de la temporada. Católica ha mostrado solidez defensiva y efectividad ofensiva, consolidándose como firme candidato a meterse en el hexagonal.

Alienaciones de Cat´´olica y Delfín SC

Delfín anda en problemas en la tabla de posiciones

En cambio, Delfín atraviesa un presente oscuro. Con 29 puntos, se ubica cerca de los últimos cuatro lugares del campeonato y no sabe lo que es ganar en sus últimos cinco encuentros. El equipo manabita necesita un golpe de autoridad para cambiar su rumbo y no complicarse aún más en la tabla.

Católica no quiere dejar escapar la oportunidad de sumar tres puntos que lo acerquen al gran objetivo de la temporada. Delfín, con la obligación de reaccionar, deberá sobreponerse a la altura de Quito y a un rival que vive su mejor momento.

La tensión estará asegurada y podrás seguir el minuto a minuto del drama en www.expreso.ec

Aquí el minuto a minuto de Católica vs Delfín SC

