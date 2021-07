Tricolores olímpicos, sin el incentivo a tiempo y endeudados

Para clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, y durante su preparación para esta cita, los deportistas tuvieron que poner de su dinero para cubrir varios gastos.

Los recursos del plan de alto rendimiento los reciben con atrasos, en algunos casos de hasta cinco meses. Eso les genera apuros para cumplir con el pago de arriendos, alimentación, estudios, entre otros, lo que afecta su concentración y enfoque en el deporte. Además, les tocó costear implementos, vitaminas, hidratantes, movilización para los entrenamientos.

Cartas fuertes para medalla, como Neisi Dajomes, alzaron su voz de protesta por esta situación, a inicios de año.

“Hay un descuido bastante grande. Que las autoridades del deporte se pongan un poquito a pensar en nosotros, así realmente no se puede. Estamos a meses de los Juegos. La ayuda se la necesita y no se han hecho presentes”, afirmó la destacada halterista.

La velocista Marizol Landázuri también dio a conocer esta triste realidad que viven. “Yo solo pido mis recursos para ir a entrenar. Soy una atleta de alto rendimiento, yo me lo he ganado a pulso, no pido nada más”, manifestó.

Algunos tricolores hasta se endeudaron para poder cumplir de buena manera sus entrenamientos. Es el caso de la marchista Karla Jaramillo.

“Recibió con cuatro o cinco meses de atraso el incentivo, ya cerca del viaje a Tokio”, detalló su entrenador, Giovan Delgado. Agregó que eso “afecta mucho porque no tiene para sus gastos, para una buena alimentación, vitaminas, exámenes de laboratorio, calzado. Karla gasta cada mes y medio un par de zapatos, que son costosos”.

Karla Jaramillo regresará de Tokio a pagar deudas de implementos que compró a crédito por el atraso en la entrega de los incentivos. Giovan Delgado, entrenador

El técnico señaló que el apoyo recibido por la empresa privada fue clave para poder realizar concentrados y competencias de preparación.

Sebastián Palacios, ministro del Deporte, confirmó que recibió la cartera de Estado con retrasos en los pagos a los deportistas de alto rendimiento.

“Hemos heredado algunos pendientes, entre esos la entrega de incentivos a los deportistas. Cuando llegamos, no se había hecho ni la transferencia para la logística de los Juegos Olímpicos”, sostuvo.

El funcionario acotó que los deportistas “nos han comentado las falencias y sus propuestas para mejorar el plan de alto rendimiento”, del cual se estudia un incremento en los valores de cada categoría.

Resaltó que “el plan no está institucionalizado en el Ministerio y eso implica que la entrega de recursos a los deportistas siempre se atrase. Buscamos eficiencia en la entrega”.