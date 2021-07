Víctor Hugo Assaf, el ecuatoriano en los Crossfit Games que fue felicitado por Guillermo Lasso

Víctor Hugo Assaf es la bandera que tiene el Ecuador en el evento más importante alrededor del Crossfit, los Crossfit Games. Para los que no entienden la dimensión del evento, es como Ecuador en una Copa del Mundo, pero con el detalle que está solo en Madison, Wisconsin (Estados Unidos) y viviendo su sueño, que tuvo un golpe inesperado con el saludo del presidente de la República, Guillermo Lasso.

Víctor, quien ha estado más de un mes preparándose en el país del norte para este evento y actualmente es cuarto en la tabla general, recibió una felicitación de parte del presidente a través de su Whatsapp, en el que fue felicitado y le reconoció ser un ganador.

El mensaje de Lasso a Víctor. Cortesía

Otro que también expresó su apoyo es el actual ministro del deporte, Sebastián Palacios, quien a pesar de estar en Japón por los JJ.OO. de Tokyo 2020, pudo expresar públicamente su apoyo al atleta de deporte adaptado.

Por delante de Víctor están tres estadounidenses, Casey Acree, Josue Maldonado y Logan Aldridge y en quinto puesto aparece el español Xabier Osa Mendes.

Si bien no tuvo su mejor arranque el día martes, inauguración de evento, Víctor se repuso el miércoles quedando muy cerca del podio, algo que no es descabellado que pueda conseguir. Assaf no solo es historia en el deporte por ese posible podio, sino porque es el único ecuatoriano en el evento que desfiló con la bandera nacional.

Aquí puedes ver el último WOD del ecuatoriano.