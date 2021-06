Selección ecuatoriana: Una lavada de imagen y clasificación

La selección nacional jugará los cuartos de final de la Copa América. Lo hizo gracias a sus propios méritos, porque no necesitó de otro resultado. Bastó su empate 1-1 ante los brasileños para terminar en el cuarto lugar del grupo B.

Gustavo Alfaro lo anticipó. Lo más importante para el duelo contra Brasil era recuperar la confianza que se alcanzó tras el buen arranque en eliminatorias, y que se perdió por los últimos resultados.

“Seguir creyendo” fue la frase que más utilizó antes del encuentro ante los pentacampeones del mundo.

Y así fue. El equipo ecuatoriano saltó al gramado con una disposición ofensiva. En los primeros minutos tuvo la capacidad necesaria para pelear por la posesión y hasta generó un par de acciones con peligro.

Sin embargo, poco a poco perdió el protagonismo. La salida de Moisés Caicedo por lesión mermó la dinámica para recuperar el esférico. A cambio, tuvo un poco más de claridad para acercarse al área rival, con el ingreso de Ángel Mena.

Además, se notó seguro. Resultó la apuesta de Alfaro de ubicar a Diego Palacios como lateral izquierdo y a Pervis Estupiñán unos metros más adelante. Entre los dos marcaron alternadamente y dieron solidez. De paso, Pervis, liberado de ciertas responsabilidades, estuvo más atinado en las proyecciones ofensivas.

Y aunque Ecuador no dominó, tampoco fue encerrado por un Brasil calculador, que no hizo un solo movimiento arriesgado en la etapa inicial. De hecho, se limitó a trasladar el balón con pases laterales porque no tenía espacios para más. Se vio sorprendido por la predisposición de la Tricolor. Aunque, curiosamente, con lo poco que mostró le alcanzó para ponerse en ventaja cerca del descanso, gracias a la pelota quieta.

Emerson consiguió una falta a un costado de la cancha, en una jugada sin historia. Tras el tiro libre apareció Militao para anotar de cabeza. Fue un gol que no era esperado por ninguno de los dos planteles porque el trámite era parejo.

En la etapa de complemento el juego fue favorable para Ecuador. Se animó mucho más. Adelantó las líneas y empezó a generar peligro.

Es cierto que se expuso en la última línea porque dejó espacios para el contraataque rival, pero esta vez los jugadores aprendieron de sus errores pasados y los retrocesos fueron muy bien ejecutados.

Así, poco a poco ganaron confianza para seguir con su misión ofensiva y llegar al empate. El premio llegó relativamente temprano. Apenas a los 53 minutos Ángel Mena aprovechó un pase a profundidad y sacó un fuerte remate para vencer la resistencia de Alisson.

Tras la igualdad, Brasil trató de tomar el control del esférico, pero Ecuador no se lo permitió. Siguió presionando cerca del área rival y le impidió las salidas limpias.

Y de paso, cada vez que el equipo de Alfaro recuperó el balón tuvo la claridad para generar nuevas acciones. Esta vez le falló la puntería.

En los últimos minutos Ecuador retrocedió, cedió la iniciativa y sufrió un par de sustos, pero los superó y al final se quedó con la clasificación.