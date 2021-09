Barcelona: La travesía por el boleto a semifinal ante Flamengo

Tener en la mano una entrada física del partido por la semifinal de vuelta entre Barcelona y Flamengo de este miércoles 29 de septiembre, en Guayaquil, es oro puro. La expectativa por regresar a la presencialidad en un cotejo de Copa Libertadores y la ilusión de los hinchas con una remontada, tras el 0-2 en Brasil, se confunden con lo “difícil” que se ha vuelto conseguir un boleto debido al aforo reducido como protocolo por la pandemia.

En Guayaquil City explotan luego del arbitraje de Carlos Orbe en la derrota ante 9 de Octubre Leer más

“¡Tenemos nuestras entradas, al fin las tenemos!”, gritaron emocionados ayer los hermanos Humberto y Jefferson Sierra en las inmediaciones del Monumental, oeste de Guayaquil, tras retirar sus boletos.

Los hermanos contaron que el proceso en la boletería fue rápido, ya que no se demoraron más de 15 minutos haciendo la cola. Sin embargo, ‘sufrieron’ cuando quisieron hacer la reservación de los tiques, porque la página web del club canario estaba saturada.

“Durante tres días estuvimos entrando a la página, pero no se podía reservar. Entrábamos a cada rato desde el celular y la computadora. Incluso, lo hacíamos en la noche y nada. Recién el viernes pudimos hacerlo. Esos días sufrimos porque no nos queremos perder este partido”, dijo entusiasmado Humberto.

Los hermanos Sierra consiguieron su boleto para la semifinal copera. Freddy Rodríguez / EXPRESO

Ellos son socios de Barcelona desde inicios de 2019 y han realizado sus pagos de la membresía todos los meses, pues consideran que es una manera de apoyar al equipo. “Hay que apoyar en las buenas y las malas. Este es el año que nos vamos a llevar la Copa Libertadores porque le vamos a ganar a Flamengo”, destacó Jefferson.

El FC Barcelona vuelve a sonreír con el regreso de Ansu Fati y una goleada en casa Leer más

Según comentarios de hinchas en redes sociales, la reventa de los mismos socios con las entradas es fuerte. Por ejemplo, por una general que está en 25 dólares se está pidiendo hasta 60. Y la gente lo paga. Así también hay quejas de dueños de palcos o suits que pese a tener su espacio propio no podrán acudir porque ya no hay aforos en esa localidad. Deben registrarse para aspirar a ello.

Carlos Merchán se acercó a ayer a la taquilla en compañía de sus amigos. “El miércoles faltará cerveza en Guayaquil porque la gente festejará esa clasificación a la final. Ya estoy preparando ese viaje a Montevideo (escenario de la final) porque no me voy a perder el momento en que el equipo levante el título”, manifestó.

Por su parte, David Prendes aseguró que se hizo socio del club hace dos semanas para poder asistir. “Recién hoy (ayer) pude reservar mi entrada. Tenía miedo de quedarme sin una. Desde la general estaré alentando”, precisó.

Otros, como Miguel Saavedra, se retiraron tristes del estadio porque no pudieron conseguir el boleto. “No soy socio, pero pensé que me podían vender una entrada. Tocará ver el partido en un lugar donde lo pasen y no cobren”, dijo. GZO-CFH

PARA SABER

Real Madrid iguala sin goles ante el Villarreal en la liga española Leer más

- Prohibiciones

Menores de 16 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades de base no podrán solicitar boletos o ingresar al estadio.

- Ventas y entregas

El miércoles 29, día del partido, no habrá atención para reservar o entregar boletos, solo los socios que no son de Guayaquil podrán retirar sus entradas ese día hasta las 15:30, en el edificio Conauto.

- Bloqueo a la reventa

Solo los socios o copropietarios podrán acceder a las entradas de la semifinal entre Barcelona y Flamengo.

EL COMERCIO SE REACTIVA

El comercio informal también aprovechó para volver a activarse. Freddy Rodríguez / EXPRESO

Una de las actividades que se han reactivado con la vuelta del público al estadio Monumental es el comercio informal en los exteriores del escenario deportivo. Regresaron la venta de camisetas, gorras y bandera de Barcelona para esta semifinal copera.

AÚN QUEDAN ENTRADAS

La tarde de este domingo 26 de septiembre, Barcelona emitió un comunicado en el que indican que todavía hay 11.266 entradas disponibles. Han entregado 3.745 boletos y 5.924 se han reservado e impreso, pero todavía no han sido retirados por los hinchas.

FLAMENGO LLEGA HOY A GUAYAQUIL

El rival de Barcelona el miércoles 29, por la semifinal de vuelta por Copa Libertadores, llegará este lunes 27 a Guayaquil tras haber conseguido este fin de semana un resultado no tan favorable en su torneo local.

El Fla, dirigido por Renato Gaucho, no logró sostener una victoria en condición de visita y empató contra el América Mineiro, que está en decimoquinto puesto en el Brasileirao.

El duelo que terminó 1-1 tuvo su primer gol a los 89 minutos por medio de Michael, pero al 95, Alé, del equipo local, igualó el duelo y sería ese el resultado final.

De los jugadores estelares, con respecto a los que alinearon ante Barcelona, solo aparecieron Bruno Henrique, William Arao, Vitinho y Andreas Pereira, quien ingresó al minuto 61.

No jugó Gabigol ni Diego Alves, figuras en la ida.

Flamengo es tercero (35 puntos) en el Brasileirao, por detrás de Palmeiras (38) y Atlético Mineiro (46), que está en lo más alto de la tabla de posiciones.