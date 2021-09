En Guayaquil City explotan luego del arbitraje de Carlos Orbe en la derrota ante 9 de Octubre

😱🔥DE NO CREER🔵⚪️



Pool Gavilánez,DT de @GuayaquilCityFC después del partido ante @9deOctubrefc



"En otra ocasión les dijo a mis jugadores: 'Dile a tu presidente que nos pague, no tenemos ni para comprar el spray'. Hoy es un caso muy grave, reitero, nunca lo he vivido”. pic.twitter.com/sb39KG82BS