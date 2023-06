Un Tour de Francia ideal para escaladores

Con la presentación oficial de los 22 equipos participantes se empezaron a vivir las emociones de la edición 110 del Tour de Francia, que iniciará el sábado 1 de julio en Bilbao, España. Entre los ciclistas que desfilaron en este acto estuvo Richard Carapaz, quien es el único ecuatoriano presente en la competencia, y uno de los favoritos al título.

La Locomotora del Carchi comentó que “esta carrera ha sido el objetivo principal que me propuse desde octubre del año pasado y he estado trabajando para lograrlo. Físicamente, me siento bien y emocionado que el Tour finalmente comience”.

Carapaz, quien llevará el número 14, analizó que el recorrido de la ronda francesa será muy duro. El trayecto de esta edición del Tour es favorable para escaladores como Richie, al contar con ocho etapas de montaña, cuatro de media montaña, ocho llanas y solo una contrarreloj.

El tricolor también fue ratificado como el único líder del equipo EF Education-EasyPost. Jonathan Vaughters, director ejecutivo de la formación norteamericano, indicó que “sabemos de lo que es capaz Richard, es excelente leyendo una carrera y reaccionando. Lo apoyaremos en sus hazañas y para atacar en la carrera”.

Entre los rivales a vencer para Carapaz figuran el danés Jonas Vingegaard, actual campeón del Tour, y el esloveno Tadej Pogacar, quien ganó la ronda francesa en 2020 y 2021.

El vigente monarca aseguró que se ha preparado mejor para afrontar las pequeñas ascensiones, donde en la última edición dejó escapar algunos segundos. “Me siento listo, en buena forma, donde quería estar. Toca ver si ha sido suficiente. Yo me concentro en mí mismo, en entrenar y estar lo mejor posible, qué hacer para mejorar como corredor. En los últimos dos meses solo he pensado en nutrición y en entrenamiento para llegar en la mejor forma al Tour. Estoy satisfecho con mi forma física”, comentó.

Por su parte, Pogacar sostiene que no está al cien por cien porque la lesión de muñeca que sufrió en la Lieja-Batona-Lieja le ha privado del rodaje necesario, pero también que tiene “piernas excelentes y la mentalidad perfecta”.

“No puedo saber si estoy aquí para ganar el Tour. Eso lo veremos durante la carrera. Es cierto que he entrenado bien, aunque no he competido con normalidad. Espero estar listo”, afirmó.