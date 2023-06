Las pugnas dirigenciales vuelven a hacer mella en el deporte ecuatoriano. Esta vez en el baloncesto nacional, luego de que las autoridades de la Liga BásquetPro y la Federación Ecuatoriana de Baloncesto (FEB) no coincidieran en calendarios para la representación del país en los Pre-Clasificatorios a la FIBA Americup 2025.

Si bien en mayo pasado la selección masculina absoluta consiguió una inédita clasificación a la segunda fase, el fin de semana pasado, en Chile, el equipo tuvo que batallar para poder ser completado, pues algunos jugadores no obtuvieron los permisos para ausentarse del torneo local y representar a Ecuador.

Aunque, finalmente, en Chile la selección no pudo continuar tras sumar resultados adversos ante los dueños de casa, Paraguay y Barbados, varios jugadores de la Tri tuvieron que arriesgar su trabajo en los clubes para acudir. Y es que el equipo que le ganó a Bolivia en Ibarra y en Tejar, en la primera fase, no fue el mismo de este viaje.

Pablo Zeballos, entrenador de la selección masculina, explica las incontables veces que tuvo que hacer un llamado para estructurar el equipo. “Es un equipo que nos costó volver a armar, tiene 7 jugadores distintos de la primera fase”, cuenta a EXPRESO en tono de lamento, pues era primera vez en la historia que la Federación Ecuatoriana de Baloncesto llegaba a estas instancias.

La selección ecuatoriana que militó en Chile en la segunda fase con 7 nuevos jugadores. Valentina Encalada / Especial para Expreso

Zeballos recalca que los jugadores que no llegaron, no tuvieron facilidades. “Entendíamos que no tenían los permisos, de hecho los que vinieron, muchos de ellos, tomaron una decisión por el país y les fue difícil”, aseguró el entrenador.

Johu Castillo fue uno de ellos. Jugador ecuatoriano que forma parte de un club de la Liga BásquetPro, pese a no haber tenido permiso de su equipo, decidió viajar con la FEB a Chile. “La mayoría de equipos tenía partidos al mismo tiempo... 7 jugadores de la selección, también juegan con la Liga Pro, entonces era imposible”, resumió Castillo.

Él y otros tres jugadores más, hasta el fin de semana, no sabían si a su regreso a Ecuador iban a poder seguir en sus clubes. “No sabemos si tenemos o no trabajo, porque nos fuimos sin permiso. La mayoría de jugadores tenía que tomar esta decisión”, reflexiona el seleccionado.

En Chile, el marcador de diferencia con la selección araucana fue 22 puntos, mientras que con Paraguay y Barbados fue de 8 y 7 puntos, un puntaje que presenta, según Pablo Zeballos, un importante desarrollo del equipo. “Creo firmemente que el baloncesto en nuestro país está creciendo, y este equipo presenta la evolución que hemos tenido en el básquet ecuatoriano. Nunca habíamos ido a jugar a Bolivia, atrevidos, como fuimos a hacerlo en la vez anterior”, menciona con ilusión. Sin embargo, “las trabas” pesaron al final.