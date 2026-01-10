Tottenham vs Aston Villa: Previa, alineaciones y cómo ver EN VIVO FA Cup

Tottenham y Aston Villa se miden en la tercera ronda de la FA Cup 2025-26 en un atractivo duelo entre clubes de la Premier

La FA Cup 2025-26 ofrecerá uno de sus duelos más atractivos en la tercera ronda con el enfrentamiento entre Tottenham Hotspur y Aston Villa, dos clubes de la Premier League que se medirán en un partido de alto voltaje.

El compromiso se disputará el sábado 10 de enero de 2026, desde las 12:45 (hora de Ecuador), en el Tottenham Hotspur Stadium, en Londres.

Tottenham apuesta por Xavi Simons y Richarlison

Los Spurs, dirigidos por el técnico danés Thomas Frank, afrontarán este encuentro con un equipo estelar y la clara intención de avanzar en el torneo más antiguo del fútbol inglés.

Los Spurs contarán con sus principales figuras. cortesia

Tottenham buscará hacer valer su localía y su poder ofensivo, liderado por Xavi Simons y Richarlison, quienes serán las principales cartas de ataque del conjunto londinense.

Las bajas que complican a Thomas Frank en los Spurs

Sin embargo, Frank tendrá bajas sensibles para este compromiso. Mohamed Kudus, Yves Bissouma, James Maddison y Pape Sarr quedaron descartados por lesión, lo que obligó al entrenador a rearmar su mediocampo.

La alineación de Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Davies; Palhinha, Gray; Odobert, Tal, Simons; Richarlison.

Aston Villa llega con Morgan Rogers y John McGinn como figuras

Al frente estará un Aston Villa competitivo, comandado por el experimentado entrenador Unai Emery, quien también apostará por sus principales figuras para este duelo copero.

El conjunto de Birmingham llega con ambición y confianza, respaldado por el buen rendimiento de jugadores clave como Morgan Rogers y John McGinn, referentes en el ataque y el mediocampo, respectivamente.

La alineación de Aston Villa: Bizot; Cash, Konsa, Torres, Maatsen; Kamara, Bogarde; McGinn, Buendía, Rogers; Malen.

Dónde ver EN VIVO Tottenham vs Aston Villa en Ecuador

En Ecuador, el partido entre Tottenham Hotspur y Aston Villa se podrá ver EN VIVO a través de la plataforma digital Disney+ y el canal de televisión pagada ESPN, que transmitirán todas las incidencias de este atractivo duelo copero.

