Tottenham vs Arsenal: alineaciones y dónde ver EN VIVO | Premier League 2025-26

Los Gunners de Mikel Arteta lideran la Premier League con 58 puntos y visitan a unos Spurs necesitados de triunfo

Arsenal defiende su ventaja como líder de la Premier League.

Arsenal, con el ecuatoriano Piero Hincapié, afrontará un desafío determinante este domingo 22 de febrero de 2026 cuando visite a Tottenham Hotspur por la fecha 27 de la Premier League.

(Te invito a leer: José David Jiménez, presidente de Emelec: Estos fueron los resultados de elecciones)

El compromiso, que se jugará desde las 11:30 (hora de Ecuador) en el Tottenham Hotspur Stadium, será una nueva edición del Clásico de Londres y puede resultar clave en la pelea por el título.

Arsenal defiende el liderato ante la presión del Manchester City

Los Gunners, dirigidos por Mikel Arteta, lideran la tabla con 58 puntos, apenas dos más que Manchester City, que en esta jornada derrotó 2-1 a Newcastle y alcanzó las 56 unidades.

Arsenal es el líder de la Premier League 2025-26. EFE

Por ello, Arsenal está obligado a ganar para mantener la ventaja y no ceder terreno en la recta decisiva del campeonato.

Nueva Ley del Deporte: Esto esperan los deportistas ecuatorianos Leer más

Piero Hincapié, titular en el Clásico de Londres

El protagonismo ofensivo recaerá en figuras como Bukayo Saka, Declan Rice y el propio Hincapié, quien se ha consolidado como pieza clave en defensa.

Sin embargo, el líder no contará con los lesionados Kai Havertz y Max Dowman, bajas sensibles en la rotación del plantel.

La alineación de Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel y Hincapié; Zubimendi, Rice y Eze; Trossard, Saka y Gyokeres.

Tottenham necesita puntos para alejarse del descenso

Por su parte, Tottenham, ahora bajo la conducción de Igor Tudor, atraviesa un momento complicado. Los Spurs ocupan el puesto 16 con 29 puntos y necesitan sumar para alejarse de la zona baja.

El equipo londinense apostará por el talento de Xavi Simons, Randal Kolo Muani y Conor Gallagher.

Las bajas que golpean a los Spurs

No obstante, Tottenham llega diezmado por múltiples bajas: Cristian Romero, Mohammed Kudus, Wilson Odobert, Pedro Porro, Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Kevin Danso, Ben Davies, Dejan Kulusevski y James Maddison no estarán disponibles.

La alineación de los Spurs: Vicario; Gray, Dragusin, Van de Ven y Spence; Palhinha, Bissouma y Gallagher; Simons, Sarr y Kolo Muani.

¿Dónde ver EN VIVO Tottenham vs Arsenal en Ecuador?

En Ecuador, el duelo Tottenham vs Arsenal se transmitirá EN VIVO por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!