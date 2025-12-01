Todo o nada para Emelec: así puede meterse en torneos Conmebol en la temporada 2026

El conjunto eléctrico pelea por un puesto internacional tras semanas complicadas. Sus opciones son tan amplias como inciertas

Ante Delfín, Emelec cortó una racha de cuatro derrotas al hilo.

A Emelec le quedan cuatro partidos cruciales para definir su presencia internacional en 2026. El miércoles 3 de diciembre, a las 19:00, enfrentará a Liga de Quito por la semifinal de vuelta de la Copa Ecuador, y además, tiene tres encuentros difíciles en LigaPro que determinarán si logra clasificar a un torneo Conmebol.

La victoria 1-0 sobre Delfín dio un aliento de esperanza tras una temporada turbulenta, marcada por cambios de dirigencia, problemas financieros y un rendimiento irregular. Pese a todo, el objetivo es claro: obtener un cupo internacional.

Existen cuatro vías posibles para conseguirlo. La más directa es ser campeón de la Copa Ecuador. Si el Bombillo remonta el 2-1 de la ida y gana la final, asegura el cupo Ecuador 4.

Juan Pablo Ruiz (i) en acción durante el juego ante Delfín. API

El segundo escenario es llegar a la final contra Cuenca Juniors; al ser un club de Segunda Categoría, Emelec mantendría sus opciones de clasificación.

La tercera opción se daría si los finalistas de la Copa ya clasifican a la Libertadores vía LigaPro (Ecuador 1, 2 o 3). Esto requiere que Liga y Universidad Católica finalicen entre los tres primeros del hexagonal 1.

El cuarto camino beneficia al cuadro azul si Católica gana la Copa Ecuador, abriendo un cupo adicional a la Copa Sudamericana en el hexagonal 2, donde Emelec ocupa el cuarto puesto.

Por ello, el Bombillo debe enfocarse también en el torneo local. Con 52 puntos, los dirigidos por Guillermo Duró tienen tres 'finales': recibir al puntero Macará (56 puntos), luego a El Nacional (33 puntos), y cerrar con Deportivo Cuenca, un rival directo con sus mismos 52 puntos.

Así esta la tabla de posiciones de LigaPro 2025

