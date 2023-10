Tenis: Monfils vuelve a reinar en Estocolmo

El veterano jugador francés Gael Monfils protagonizó una remontada ante el ruso Pavel Kotov (4-6, 7-6(6) y 6-3) y amarró el título del torneo de Estocolmo, que ya conquistó en 2011, el duodécimo de su carrera.

El jugador parisino celebró su vuelta al circuito a los 37 años con el éxito en Estocolmo, donde se erigió en el campeón más veterano en la historia del torneo.

Monfils, quien mantuvo el tipo durante dos horas y 38 minutos, volvió a levantar un trofeo ATP veintiún meses después y se situará entre los cien mejores del ranking, a pesar de estar fijado en el puesto 394 en el pasado mes de mayo.

Kotov no pudo estrenar su palmarés. Le pesó al moscovita el hecho de jugar la primera final de su carrera y a pesar de tener el encuentro encarrilado, flaqueó en los momentos clave y decayó en el tramo final.

“Todo el mérito a Pavel. Ha tenido una semana increíble y me ha presionado en la pista. He tenido que correr mucho. Cuando tuve que salvar bolas de break en el segundo set, intenté seguir adelante. No sé cómo lo he conseguido, pero he seguido creyendo y luchando”, afirmó Monfils.

