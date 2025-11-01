Técnico Universitario vs. Mushuc Runa: fecha, hora y dónde ver en vivo | LigaPro 2025

Técnico Universitario y Mushuc Runa protagonizarán un duelo decisivo este sábado 1 de noviembre en el estadio Bellavista de Ambato, por el cuadrangular del descenso de la LigaPro 2025. Ambos equipos llegan igualados con 31 puntos, aunque el Rodillo Rojo tiene un gol diferencia de -21 frente al -11 del Ponchito. El encuentro definirá quién toma ventaja en la lucha por mantenerse en la Serie A del fútbol ecuatoriano.

El equipo ambateño, dirigido por Geovanny Cumbícus, apelará a la fuerza de su localía y al respaldo de su hinchada para sumar tres puntos vitales. Técnico ha mostrado fortaleza en casa y buscará aprovechar esa condición para consolidarse como líder del grupo. Su principal carta de ataque será el colombiano Jean Carlos Blanco, máximo goleador del club con cinco tantos en la temporada.

El delantero argentino Jean Carlos Blanco es el goleador del Rodillo Rojo. API

Por su parte, el elenco de Mushuc Runa, bajo la conducción de Paúl Vélez, quiere dar un golpe de autoridad en Ambato y alejarse de la zona roja. El conjunto del Ponchito ha mostrado regularidad en las últimas fechas y confía en la eficacia del delantero paraguayo Jonathan Dos Santos, pieza clave para marcar la diferencia en el ataque.

Hora, estadio y transmisión en vivo

El partido entre Técnico Universitario y Mushuc Runa se jugará este sábado 1 de noviembre a las 14:00 (hora de Ecuador) en el estadio Bellavista de Ambato. Los aficionados podrán disfrutarlo en vivo a través de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Un choque que puede marcar el rumbo definitivo en el cuadrangular del descenso de la LigaPro 2025.

Tabla de posiciones cuadrangular del descenso LigaPro 2025

