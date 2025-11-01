Expreso
PLAN SALUD
Real Madrid
Entrenamiento de Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas.Javier Lizon

Dónde ver EN VIVO Real Madrid vs. Valencia en el Bernabéu | LaLiga española 2025-26

El líder merengue recibe a un Valencia en crisis en la jornada 11 de LaLiga, con Mbappé en plena racha goleadora

  • Christopher Montalván

La jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26 promete emociones con varios duelos atractivos, encabezados por el enfrentamiento entre el Real Madrid y Valencia, que se jugará este sábado 1 de noviembre en el Santiago Bernabéu.

El conjunto blanco, líder con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona, recibe al Valencia sin Dani Carvajal, David Alaba ni Rüdiger, todos lesionados. 

(Le puede interesar: Liga de Quito e Independiente dejan escapar millones por eliminación de finales)

Pese a las bajas, los de Xabi Alonso llegan con confianza tras vencer en el clásico en el que Vinícius Júnior pidió disculpas por su reacción al ser sustituido ante el Barça.

Real Madrid vs. Marsella, Champions League, en vivo, Real Madrid, Kylian Mbappé
Kylian Mbappé (d) es el máximo goleador de LaLiga con 11 conquistas.Juan Herrero / EFE

El club merengue apelará a Kylian Mbappé, llamado a destrabar el partido. El delantero francés ya encabeza la tabla de goleadores del torneo con 11 tantos y busca seguir en racha. 

En frente tendrán a un Valencia que busca despertar. Los de Carlos Corberán se ubican en la zona de descenso con apenas 9 puntos y urgen reaccionar ante el líder de la clasificación.

Las esperanzas de gol de los murciégalos recaerá sobre Danjuma. El neerlandés compartirá ataque con el argentino Lucas Beltrán.

Detalles para ver EN VIVO Real Madrid vs. Valencia

  • Fecha? sábado 1 de noviembre
  • ¿Horario? 15:00 (ECU / COL / PER), 16:00 (VEN / BOL), 17:00 (ARG / BRA / URU / PAR / CHI)
  • ¿Dónde? estadio Santiago Bernabéu, Madrid
  • ¿Canales de transmisión y streaming? DSports y DGo

Alineaciones confirmadas de Real Madrid vs. Valencia

(Las alineaciones de Real y Valencia se verán reflejadas una hora antes del partido)

