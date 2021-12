Steven Haro ganó la Vuelta Ciclística al Ecuador 2021. Lo hizo con el Team Pichincha, inscribiéndose sobre el límite, ya que por un asunto reglamentario no pudo ser habilitado por Saitel. Estar en un equipo nuevo parecía una dificultad, pero se sintió tan cómodo que ahora apunta a más éxitos inmediatos, mientras en el mediano plazo busca la oportunidad de ir a las Grandes Vueltas y conseguir un mundial. Sobre sus metas, antes de la pausa navideña, charló con EXPRESO.

Andrés López es el nuevo jugador de Liga de Quito Leer más

¿Cómo vivió esa victoria en la Vuelta al Ecuador, considerando que casi se queda sin participar?

Con intensidad porque antes de la carrera se pasó por una situación compleja. Los papeles no estaban bien por parte de Saitel. Estoy agradecido porque Team Pichincha me abrió las puertas para participar, ya con todos los documentos en regla.

¿Fue extraño para usted estar con un equipo con el que no trabajó previamente?

Pensé que podía ser extraño porque no formaba parte del grupo. Era como si llegara un aparecido. Pero se dejó ese recelo a un lado y nos enfocamos en la carrera. Estuve con ellos y les hice sentir mi respaldo como líder pasándoles comida, agua o guiándoles en los momentos claves. Creo que se sintieron cómodos y se comprometieron a respaldarme, algo digno de admirar porque son muy jóvenes.

¿Cuál es el siguiente paso?

Espero que se abran las puertas del exterior para un nivel más competitivo, más profesional. Espero estar en un World Tour. Por ahora estoy en un equipo continental esperando hacer las cosas bien.

¿Qué competencias eligió para iniciar el 2022?

Las vueltas a San Juan y San Luis en Argentina. Después regresaré al nacional en Quito. Están programadas otras competencias internas y tras ellas replantearemos lo que se viene para el resto de la temporada.

El ciclismo local ha crecido en los últimos años. ¿Los deportistas se sienten respaldados ahora?

La verdad es que no se ha mejorado tanto, pero tampoco es como antes. Se está siguiendo un proceso y ya tenemos empresa privada que ayuda. Ojalá podamos contar con varios equipos continentales respaldados por la empresa privada. Tenemos un gran impulso, pero eso no es todo. El deportista, igual, tiene que dar un paso más allá, independiente de que exista apoyo desde el primer día. También depende de nuestro sacrificio. El deportista no debe esperar que todo le llegue a la mano, hay que buscarlo y lucharlo.

¿Considera que es la generación dorada del ciclismo local?

No solo del ciclismo, considero que del deporte ecuatoriano. Las medallas olímpicas lo comprueban y en los deportes colectivos, como el fútbol, también se están consiguiendo éxitos. Hay logros importantes y se ha puesto la vara muy alta. Los chicos que vienen tendrán que hacer mucho para superarlo.

¿Richard Carapaz es una inspiración por los más jóvenes?

Sí. Ver su historia de cómo surgió hacia el ciclismo mundial es algo que motiva. Cuando él ganaba el Giro de Italia lo miraba por la televisión y me planteaba estar ahí. Sé que es un proceso duro, pero con la fe intacta, con disciplina y responsabilidad se puede llegar.

¿Usted apunta hacia allá?

Sí. Quiero estar en el World Tour, competir en una de las Grandes Vueltas también, pero mi sueño a largo plazo es ser campeón del mundo. Ya estuve en dos oportunidades y espero alcanzarlo.

¿Qué es lo que más le llama la atención de los mundiales?

La emoción de estar con ciclistas de la élite mundial me dio mucha ilusión. Quería terminar el último Mundial que competí, pero no se pudo, llegué muy desgastado, no me acompañaron las fuerzas, pero la experiencia que viví nadie me la va a quitar y pronto compensaré a mi país metiéndome en el top 10 mundial.