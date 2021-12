Marcos Mondaini, desde el año anterior, asumió el cargo de director deportivo en el Club Sport Emelec. El tetracampeón con los millonarios conversó con EXPRESO sobre los movimientos que haría el Bombillo en este mercado de fichajes, pero reconoce que no es una ventana sencilla y hay valores que se apartan de la realidad económica que vive el país por el golpe de la pandemia.

Al preguntarle por el caso de dos jugadores, Facundo Barceló y Lucas Sosa, específicamente, con los que se ha escuchado varios rumores, reveló detalles y los descartó para la temporada 2022.

"Lo de Facundo, más que se complicó, no podemos comprar el pase del jugador y no lo quieren prestar nuevamente, así que estamos buscando otras opciones. Hay una posibilidad mínima, pero el club y los dueños del pase de él no quieren negociarlo si no es con una venta, y es dinero que hoy no podemos asumirlo", dijo por el delantero charrúa.

Acerca de las opciones en delantera: "Nombres no podría decirte, pero sí estamos manejando dos o tres opciones de delanteros extranjeros y veremos como siguen. No juegan en Ecuador. Bauman no, esa opción no manejamos".

Sobre Sosa dijo que "ya está descartado. Vamos a buscar un nuevo zaguero, estamos viendo si es nacional o internacional, no ponemos nada por sentado ahí, estamos evaluando".

Mondaini aclaró que en el club están buscando jugadores en distintas posiciones, pero no se cierran a buscar más. Todo dependerá de cómo se vaya a mover el mercado.

"Estamos buscando un delantero, seguro, un mediocentro defensivo, un lateral izquierdo, un defensa central (nacional o extranjero). Por el momento eso, con el tiempo veremos más posibilidades.", agregó.

Sobre los futbolistas que se fueron cedidos y vuelve, dijo que, quizás, dos de ellos puedan sostenerse en el Bombillo. "Palacios es un chico que estamos analizando la posibilidad de que siga y esté con nosotros el próximo año. Quizás Portocarrero se pueda quedar, de ahí vemos difícil que otro se quede".

Reveló que Emelec tenía conversaciones muy avanzadas con el regreso de Miller Bolaños, y era un gestión que venía realizando él hace un tiempo. "Miller era una gran opción a llegar a Emelec. Decidieron seguir en China. Contra eso no podemos hacer nada. Hace 4 meses vengo hablando con él, pero tiene un contrato importante en China. Es entendible. Si, lo tuvo (interés). Se muere por jugar en Emelec".

Admitió que el interés por Aarón Rodríguez fue real, pero que el valor por el jugador no estaba dentro de las posibilidades del club eléctrico. "Desde el año pasado (lo buscamos), pero el jugador cuesta mucho dinero, lo hemos intentado traer en enero de este año, en junio de este año y ahora a fin de año, pero todos los intentos fueron fallidos porque no teníamos el dinero que nos pedía Macará".

No descartó ni aseguró la continuidad de Joao Rojas, quien aún tiene un año de contrato con el cuadro millonario. "Vamos a esperar y haremos lo mejor para el club y para el jugador".

Por último al preguntarle cuándo empezarán a cerrar negociaciones de fichajes, fue honesto y reconoció que "No lo sé. No está fácil el mercado. (Los precios) están cómo si no estuviéramos en pandemia".