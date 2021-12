Fueron la pareja de delanteros más letal del campeonato con 19 goles y en el cuadro millonario era prioridad sostener esta dupla para el próximo año en el que el Bombillo tendrá que encarar Copa Libertadores -luego de su campaña, Copa Ecuador y LigaPro.

El uruguayo Facundo Barceló y el ecuatoriano Alejandro Cabeza se convirtieron en los dos artilleros principales de Emelec, aunque Sebastián Rodríguez también los acompañó en la estadística de goleo. Sin embargo, esta dupla llegó a consolidarse hasta el punto de aportarle en gran escala al funcionamiento que demandaba Ismael Rescalvo: juego asociado, presión alta, precisión frente al gol y rotación, uno salía del área y otro quedaba como referencia.

No obstante, hoy no parece tan concreta la posibilidad que Barceló y Cabeza se reencuentren en el 2022, no por el tricolor de 24 años, sino por el charrúa y sus pretensiones económicas.

EXPRESO tuvo contacto con una fuente directa del club, que solicitó el anonimato, y reveló que la casa azul está cerca de cerrar la vinculación definitiva con Alejandro Cabeza, pero las conversaciones con Facundo Barceló no han llegado todavía a buen puerto.

“Cabeza está casi cerrado. Todo muy pronto para concluirse esta semana”, al contrario por Barceló, con quien “se conversa aún. No es la única opción que tenemos. El contrato laboral que aspira el jugador frenó hacer uso de la opción de compra”, reveló.

El club dueño del pase de Barceló es el uruguayo Juventud de las Piedras y de hecho, según las cifras que maneja la página Transfermarkt, la cotización del jugador pasó de 800 mil dólares a 1.5 millones.

En las últimas horas apareció como opción para reforzar la delantera azul el argentino Diego Dorregaray, quien militó en el Deportivo Cuenca en la última temporada.

Sobre la posibilidad de que llegue a filas azules, la fuente que conversó con EXPRESO fue tajante: “no existe ningún interés, en lo absoluto” por Dorregaray.

“Emelec tiene que pensar en un jugador de mayor jerarquía. Es cierto que llegó a la final, pero no cumplió con ser campeón. Hay que pensar en otras posibilidades, si no se puede hay que buscar otros. El club tampoco depende de un solo jugador, sino de un conjunto y debe tomar la mejor decisión en cuanto a contrataciones. Ir por otro jugador que haga goles, sobre todo, en momentos decisivos que es importante. En un equipo como Emelec se necesita jerarquía”, dijo el exjugador azul Wilson Carabalí.

Lo cierto es que de no darse la compra por Barceló, Emelec tendría tres cupos para fichar extranjeros para el 2022, ya que los otros tres los ocupan Aníbal Leguizamón, Alexis Zapata, Sebastián Rodríguez, todos con contrato vigente.