Sporting Lisboa vs PSG: alineaciones y dónde ver EN VIVO Champions League 2025-26

El equipo de Luis Enrique buscará una victoria clave en Portugal para sellar su pase a los octavos de final

PSG busca la clasificación directa a los octavos de la Champions League.

París Saint-Germain (PSG), equipo del ecuatoriano Willian Pacho, afronta un partido clave en la Champions League 2025-26 cuando visite a Sporting Lisboa por la fecha 7 de la fase de liga.

El objetivo de los parisinos es claro: conseguir una victoria que les permita asegurar la clasificación directa a los octavos de final del torneo europeo más importante de clubes.

Willian Pacho

El encuentro se disputará este martes 21 de enero, desde las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio José Alvalade.

Luis Enrique apuesta por su poder ofensivo en la Champions League

PSG, dirigido por Luis Enrique, llega con un plantel competitivo y con varias de sus principales figuras en el frente de ataque. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y el joven Désiré Doué serán las principales armas ofensivas del club francés.

En la zona defensiva, todas las miradas estarán puestas en Willian Pacho, quien se ha consolidado como uno de los pilares del equipo. El defensor ecuatoriano liderará la zaga junto al capitán Marquinhos.

No obstante, el cuadro parisino tendrá bajas importantes. No estarán disponibles por lesión Joao Neves, Ibrahim Mbaye, Lee Kang-in y Matvey Safonov.

Además, Lucas Hernández se perderá el encuentro por expulsión, mientras que Achraf Hakimi se encuentra con su selección disputando la Copa Africana de Naciones.

La alineación de PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho y Mendes; Mayulu, Vitinha y Ruiz; Doué, Kvaratskhelia y Dembélé.

Sporting Lisboa busca dar el golpe en casa por la Champions

Por su parte, Sporting Lisboa, dirigido por Joao Virginia, se ubica en la casilla 14 de la clasificación, con 10 puntos, y también mantiene opciones de avanzar.

El conjunto portugués apostará por su poder ofensivo con el delantero Luis Suárez, acompañado por Trincao y Maximiliano Araújo.

La alineación de Sporting: Silva; Fresneda, Reis, Inacio y Vagiannidis; Morita, Simoes, Catamo, Araújo y Trincao; Suárez.

Dónde ver EN VIVO el partido PSG vs Sporting Lisboa en Ecuador

Los ocho primeros de la tabla avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos ubicados entre el puesto 9 y 14 deberán disputar el repechaje.

En Ecuador, el partido se transmitirá EN VIVO por ESPN 5 y la plataforma Disney+, en un duelo que puede marcar el destino europeo del PSG y de Willian Pacho.

