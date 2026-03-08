Expreso
  Cartas de lectores

Cartas de lectores | Padre... Madre...

Parece que la piedad ha desaparecido y, como dice una canción, hoy parece que quien tiene más dinero vale más

Con el paso del tiempo, los padres olvidamos nuestro primer deber hacia los hijos. Pensamos que lo principal es darles alimento, pero descuidamos formar en ellos pureza de alma, buenos sentimientos y humildad para compartir con los demás. También olvidamos enseñar responsabilidades, derechos y reglas; a compartir obligaciones o a tomar decisiones para ayudar a quienes sufren. Muchas veces damos la espalda a la angustia, hambre y desesperación de otros, siguiendo nuestro camino sin mirar atrás. En la vida todos debemos pagar nuestras acciones. Sin embargo, parece que la piedad ha desaparecido y, como dice una canción, hoy parece que quien tiene más dinero vale más.

Michael Vicuña Botto

