Sigue EN VIVO: Liga de Quito vs Emelec partido de Copa Ecuador buscando la final

Emelec tiene que remontar el marcador ante Liga de Quito en Copa Ecuador.

Emelec visita el 3 de diciembre a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 19:00 en la vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador 2025, obligado a ganar para seguir con vida en el torneo.

El Bombillo, golpeado por la salida del peruano Christian Cueva y por varias ausencias sensibles, llega con la presión de remontar el 2-1 que recibió en el Capwell. Y todas las emociones las podrás vivir aquí en el EN VIVO del minuto a minuto.

Alineaciones de Liga de Quito vs. Emelec

Hay varias bajas en ambos equipos

El técnico Guillermo Duró deberá reajustar su alineación debido a las bajas de Luis Fernando León, José Francisco Cevallos y Sergio Quintero, todos con molestias físicas. A ellos se suma la suspensión del volante Alfonso Barco.

Pese al panorama, Emelec mantiene su apuesta ofensiva con Juan Pablo Ruiz, Justin Cuero y José Angulo, quienes serán fundamentales para intentar quebrar el arco albo.

Liga de Quito, dirigido por Thiago Nunes, afronta el encuentro con la ventaja global y con la tranquilidad de que un empate es suficiente para avanzar a la final, donde ya espera Universidad Católica. El equipo capitalino no contará con el lateral Leonel Quiñónez, expulsado en la ida, lo que obligará a una reestructuración defensiva.

Los Albos con el marcador a favor

El partido definirá al segundo finalista del torneo y proyecta un ambiente de máxima tensión: Emelec necesita un triunfo para no despedirse temprano; Liga de Quito busca confirmar su ventaja y asegurar estar en la final ante Católica.

EN VIVO el minuto a minuto de: Liga de Quito vs Emelec

