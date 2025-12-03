Expreso
Emelec tiene que remontar el marcador ante Liga de Quito en Copa Ecuador.
Sigue EN VIVO: Liga de Quito vs Emelec partido de Copa Ecuador buscando la final

Copa Ecuador: Emelec obligado a remontar ante Liga en el Rodrigo Paz Delgado

Emelec visita el 3 de diciembre a Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado desde las 19:00 en la vuelta de las semifinales de la Copa Ecuador 2025, obligado a ganar para seguir con vida en el torneo. 

El Bombillo, golpeado por la salida del peruano Christian Cueva y por varias ausencias sensibles, llega con la presión de remontar el 2-1 que recibió en el Capwell. Y todas las emociones las podrás vivir aquí en el EN VIVO del minuto a minuto.

Alineaciones de Liga de Quito vs. Emelec

Hay varias bajas en ambos equipos

Hinchas de Ecuador

Entrada para el Mundial es una ayuda para que ecuatorianos consigan la visa

El técnico Guillermo Duró deberá reajustar su alineación debido a las bajas de Luis Fernando León, José Francisco Cevallos y Sergio Quintero, todos con molestias físicas. A ellos se suma la suspensión del volante Alfonso Barco. 

Pese al panorama, Emelec mantiene su apuesta ofensiva con Juan Pablo Ruiz, Justin Cuero y José Angulo, quienes serán fundamentales para intentar quebrar el arco albo.

Liga de Quito, dirigido por Thiago Nunes, afronta el encuentro con la ventaja global y con la tranquilidad de que un empate es suficiente para avanzar a la final, donde ya espera Universidad Católica. El equipo capitalino no contará con el lateral Leonel Quiñónez, expulsado en la ida, lo que obligará a una reestructuración defensiva.

Los Albos con el marcador a favor

El partido definirá al segundo finalista del torneo y proyecta un ambiente de máxima tensión: Emelec necesita un triunfo para no despedirse temprano; Liga de Quito busca confirmar su ventaja y asegurar estar en la final ante Católica. 

EN VIVO el minuto a minuto de: Liga de Quito vs Emelec

