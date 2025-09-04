Expreso
Argentina
Argentina recibirá a Venezuela en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.Miguel Rodríguez

Sigue aquí EN VIVO los detalles del Argentina vs Venezuela | Eliminatorias 2026

Desde el Monumental, sigue EN VIVO el duelo entre Argentina y Venezuela, por la jornada 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Este jueves 4 de septiembre de 2025, el Monumental de Buenos Aires será testigo de un partido con dos narrativas completamente distintas. Sigue EN VIVO con EXPRESO el duelo entre Argentina y Venezuela, un encuentro que va más allá de los puntos y se carga de significado histórico y deportivo.

El último baile de una leyenda

El gran atractivo de la jornada es el adiós de Lionel Messi a las Eliminatorias Sudamericanas. A sus 38 años, el capitán argentino disputará su último partido clasificatorio para una Copa del Mundo ante su gente. 

Con su boleto al Mundial 2026 ya asegurado y su liderazgo invicto con 35 puntos, la Albiceleste se prepara para rendir un emotivo homenaje a su máximo ídolo en un Monumental que promete ser una fiesta total.

Messi
Messi será el líder de Argentina ante Venezuela.Archivo

Venezuela, al borde del abismo

Del otro lado del campo, el partido tiene un condimento de vida o muerte para Venezuela. La Vinotinto llega a Buenos Aires con la urgencia de sumar puntos. Ocupan el séptimo lugar con 18 unidades, en zona de repechaje, pero con la presión de Bolivia, que los sigue de cerca con 17 puntos.

Los dirigidos por Fernando Batista saben que no pueden fallar. Si logran un triunfo en territorio argentino y Colombia no logra vencer a Bolivia, los venezolanos se mantendrán en la zona de repechaje y, además, quedarán a un paso de pelear por el sexto puesto en la última fecha de las Eliminatorias.

Selección Venezuela
La selección de Venezuela está en el puesto que otorga el repechaje mundialista.cortesía|

Las alineaciones confirmadas

EN VIVO de Argentina vs Venezuela

Mientras Argentina vive un día histórico con la despedida de su ídolo, Venezuela se juega su futuro en el Mundial. No te pierdas ningún detalle del Argentina vs Venezuela EN VIVO por EXPRESO, con toda la cobertura minuto a minuto, resultados, estadísticas y el análisis de una jornada que podría quedar marcada en la historia del fútbol sudamericano.

