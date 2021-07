Siete años después, Ecuador podría tener otro representante en UFC

En Ecuador, el recorrido que debe seguir un joven con aspiraciones de llegar a la elite de las artes marciales mixtas puede ser igual de complicado que el de un chico en cualquier cantera de fútbol. Unos desisten, otros se ven opacados por un talento superior y, los demás, terminan apostando por un trabajo cotidiano.

Dentro de todo ese mar de posibilidades que pueden favorecer o entorpecer el objetivo, existen quienes prefieren llevar en sus manos el control de lo que suceda y, así, marcar un precedente. En 2014, Marlon 'Chito' Vera se convirtió en el primer peleador ecuatoriano en llegar a UFC. Siete años después, otro compatriota se encuentra ante la clara posibilidad de escribir su nombre en la industria más grande de la disciplina: Michael Morales.

Morales, de 22 años y oriundo de Pasaje, llegó a Tijuana (México) a inicios de 2021 junto a Aaron Cañarte y César Abad para sumarse al Entram Gym. Todos, con la idea de permanecer en el país azteca por tres meses en principio. Sin embargo, y tras recibir sus primeras peleas cada uno en el UWC (Ultimate Warrior Challenge), "las cosas se fueron dando".

"El profesor Raúl Arvizu decidió poner mi pelea en la cartelera de UWC que se iba a transmitir por UFC Fight Pass. Antes de eso ya había firmado con la empresa Iridium, misma que maneja a Chito y a varios peleadores de UFC. Gracias a ellos pudimos acercarnos más a esta oportunidad. Nos llamaron y las cosas se dieron bien y ahora estamos a punto de lograr un gran sueño", cuenta Morales sobre su proceso hacia esta pelea en el Dana White’s Contender Series.

El UFC Apex (Las Vegas) será el lugar donde Morales enfrentará a Nikolay Veretennikov (9-3-0), de Kazajistán, el próximo 28 de septiembre. Allí, una victoria y un buen desempeño le significarían un contrato con la compañía.

"Es posible que si gane la pelea tenga un contrato con UFC. Aunque tengo entendido que eso depende si les gusta mi desenvolvimiento dentro del octágono. Es dejar todo o quedarse sin nada. Es la pelea de mi vida, UFC es donde todo deportista desea llegar", añade.

Dejaron Ecuador para potenciar su nivel

¿Qué tienen en común todos incluido Chito? Que decidieron salir del país para perfeccionar su combate en todas las ramas. Y aunque esta no sea una obligación, sí lo catalogan como una necesidad para "avanzar".

Para Aaron Cañarte, otro de los ecuatorianos que se aventuró a México desde inicio de este año, es necesario emigrar para "triunfar en las artes marciales mixtas". "No te digo que tengamos mal nivel, pero nos falta muchas cosas para complementar a los atletas. Tenemos muchos peleadores buenos, pero deben buscar otras opciones", reflexiona el guayaquileño de 24 años.

Uno de los factores que destaca de su estadía en Tijuana es que puede enfocarse únicamente en prepararse. En Ecuador, debía dividir su tiempo en impartir clases para "sustentarse" y por esa razón realizaba apenas una jornada de entrenamiento.

Por su parte, Morales considera que "no es una obligación dejar Ecuador, pero si en realidad quieres avanzar en esto que te gusta, debes hacerlo". "Aunque no lo crean ayuda mucho, así puedes saborear por ti mismo lo que significa enfrentarse a peleadores de verdadero nivel", afirma el peleador ecuatoriano.

"Lo que necesita el deportista es apoyo, sin eso no vas a ningún lado"

Si le preguntan a Daniel Acosta, profesor de muai thay de 41 años, qué es lo que necesitan los atletas ecuatorianos para destacar es simple y lo resume en una sola palabra: apoyo. "Hay muchos muchachos que dependen del apoyo de otra persona, acuérdate que la decisión de una persona puede cambiar la vida de otros", empieza quien ha trabajado con varios peleadores locales.

Acosta asegura que es necesario explotar más nuestra materia prima, porque, usualmente "nosotros los sudamericanos vemos mucho hacia afuera y no nos preocupamos por lo que tenemos en nuestras manos".

"Si realmente nosotros contáramos con un poco más de infraestructura podríamos ayudar al atleta y, además, hacerlos entender de que tienen que vivir de esto. Entonces nosotros podríamos tener a otro representante", cuenta, quien además reconoce que llegar arriba no es nada fácil porque "debes darte a conocer y exponerte bastante".

Para él, el roce internacional es importantísimo porque eso te da experiencia al momento de meterte en una jaula, lo cual no es nada fácil. Y para eso debes ser muy completo, no puedes solo saber golpear y no tener piso, y viceversa.

"A pesar de todo existe una gran evolución. Miren por ejemplo a Aaron Cañarte, él es un súper peleador. Yo lo vi peleando aquí, es un monstruo ese muchacho, pero no solo se trata de pelear. Tú te das cuenta de la determinación que él tiene para querer llegar a la cima. Entonces estos muchachos cuando entran a la jaula van al 200 %, porque además de estar aptos, están actos. Están convencidos, pero no ha sido un proceso fácil. Ahora viene el lado bueno, más auspicios, personas interesadas en verlos pelear", concluye Acosta, quien confía en que Ecuador podría estar en la capacidad de montar un campamento óptimo para cualquier atleta de elite.