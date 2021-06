Abel Mina y otro escalón al título mundial

El sueño de Abel Mina es conseguir un título mundial y va por buen camino. El boxeador tricolor está invicto en su carrera como profesional y ha conseguido importantes triunfos en el exterior.

Las recientes victorias sobre el mexicano Juan Carlos Rojas y el colombiano Luis Hernán Rodríguez hicieron que Authentic gane espacio a nivel internacional y sea invitado para participar en importantes carteleras.

Ahora busca dar un nuevo paso para cumplir su sueño, al enfrentarse este sábado 19 de junio al mexicano Damián ‘Samurai’ Sosa, como parte de la cartelera ‘Tributo a los Reyes’, que se desarrollará en el estadio Jalisco de Guadalajara.

La velada tiene como plato fuerte a la pelea de exhibición entre Julio César Chávez y Héctor Camacho Jr. La pelea de Mina será la preliminar del combate entre el excampeón mundial Julio César Chávez Jr. y Anderson Silva, exmonarca de la UFC.

“Estoy ansioso por subir al ring, me he preparado bien, lo he demostrado en anteriores peleas. Estoy seguro que vamos a hacer historia”, afirmó Authentic, quien se encuentra en México, listo para el combate que tiene como premio el título latinoamericano en la división superwélter de la Organización Norteamericana de Boxeo (NABO), que tiene el aval de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Vamos a dar una sorpresa. El peleador mexicano estará confiado porque está en casa, pero no sabe lo que le espera. Lo he estudiado bien para buscar frenar sus golpes y también para atacarlo en busca del triunfo”, comentó Mina.

Sobre su preparación detalló que observó varios videos de su rival para definir sus puntos débiles y además llevó a cabo concentrados, exigentes trabajos en el gimnasio y también ascensos al Rucu Pichincha, con el objetivo de mejorar la oxigenación.

Authentic, que suma 13 victorias, espera alcanzar un nuevo KO, el que sería el octavo en el plano profesional, y que esto le permita ascender en el ranking mundial de la OMB.

“Tengo planificadas dos peleas más de clasificación para llegar a una ubicación en la que tenga la oportunidad de retar al campeón mundial”, indicó Abel, quien se ubica en el casillero 11 del listado latino.