Jeremy Arévalo tendrá minutos en la gira de Ecuador en la fecha FIFA.
Jeremy Arévalo y su primera convocatoria por Ecuador.Cortesía FEF

"Si no les gusta, que no se lo lleven": Esto dijo el DT del equipo de Jeremy Arévalo

El DT del Racing Santander respondió a los comentarios sobre el peso del delantero ecuatoriano Jeremy Arévalo

Jose Alberto López, director técnico del Real Racing Santander, habló sobre los comentarios del peso de Jeremy Arévalo durante su primera estadía en la selección ecuatoriana de fútbol. El delantero ecuatoriano que juega en la Segunda División de España disputó apenas 5 minutos en el empate de Ecuador ante Canadá, pero no fue considerado en el siguiente encuentro de la Tri vs Nueva Zelanda, donde se empezó a mencionar en los medios que la decisión había sido porque está "Un poco pasado de peso".

En una rueda de prensa del equipo verdiblanco previo al partido del domingo 23 de noviembre contra el Burgos, a López se le preguntó sobre el paso de Jeremy Arévalo a la selección de Ecuador y su falta de oportunidad por su estado físico, a lo que respondió: "No considero polémica (que se diga que Arévalo no está bien físicamente) considero que comentan una realidad de que el jugador pues tiene que mejorar en esa faceta, lo sabemos desde hace mucho tiempo".

"Esto es muy sencillo, si no les gusta su rendimiento, que no se lo lleven. Creo que Jeremy (Arévalo) en el terreno de juego está demostrando con hechos que ha dado muchos pasos adelante" declaró el DT español.

El verdadero 'peso' de Jeremy Arévalo es ofensivo

Jeremy Arévalo
Jeremy Arévalo es una de las figuras de la segunda división española con su club, el Real Oviedo.Cortesía
Alan Franco

Jeremy Arévalo lleva 7 goles con el Real Racing Santander en la presente temporada de la Segunda División española, esto lo ubica como segundo máximo goleador del torneo y de su club. El hispano-ecuatoriano debutó en agosto del 2024 con los verdiblancos, pero su explosión se dio en la temporada 2025-2026, lo que lo ha llevado a ser considerado con la selección mayor de Ecuador.

Además, Arévalo ha sido premiado como mejor jugador del mes de octubre en la Segunda División española, esto por sus goles ante: Málaga CF, Real Sporting de Gijón, Deportivo La Coruña y CD Mirandés.

