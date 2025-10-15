Gattuso: "Si Italia no clasifica al Mundial 2026, me voy del país"

El ex jugador de la selección de Italia y actual DT de la misma, ya hizo una promesa en caso de no llegar al Mundial 2026

Gennaro Gattuso llegó al banquillo Azzurro el 15 de junio del 2025, con el sueño de regresar a Italia a una Copa del Mundo, después de más de 11 años de ausencia. Y es que en el historial, Italia tiene 4 títulos mundiales conseguidos en 1934, 1938, 1982 y 2006, y el último mundial que jugó fue en Brasil 2014, donde quedó afuera en fase de grupos. Hoy está detrás de un sueño que puede convertirse en pesadill.

Actualmente Italia se encuentra en el segundo puesto de su grupo en las eliminatorias de la UEFA, por debajo de la sorprendente Noruega de Erling Haaland. icho esto, por ahora los de Gattuso estarían clasificando el repechaje de la UEFA para ir al Mundial.

Italia ya jugó la repesca europea en el proceso eliminatorio para Qatar 2022, pero cayó históricamente derrotado contra Macedonia del Norte con un gol al minuto 93 del partido y no pudo llegar a la final para luchar por el pasaje mundialista.

El compromiso de Gattuso y una promesa durísima antes del tramo final de las eliminatorias

Mateo Retegui es la carta gol de la selección italiana de Gennaro Gattuso. CORTESÍA

La personalidad de Gennaro Gattuso es reconocida a nivel mundial, tanto como jugador y director técnico. En una rueda de prensa, el italiano habló sobre su presencia en el seleccionado de la bota y su compromiso con los Azzurros.

"Me atribuiré el mérito si logro mi objetivo; si no, me iré a vivir lejos de Italia. Ya estoy un poco lejos, iré aún más lejos... Ayer dije que es un sueño estar aquí, y es cierto: había gente con más experiencia que yo, con más experiencia, y por eso acepté esta llamada con tanta responsabilidad" dijo, dejando entrever su compromiso con la selección italiana y su fuerte deseo de volver a un Mundial.

"¿Cómo se puede subestimar a nadie? El fútbol ha cambiado, no podemos permitirnos subestimar a nadie. Hoy en día, se necesita un ingeniero nuclear para saber a quién nos enfrentaremos. No podemos subestimar a nadie, especialmente después de los últimos años. Tenemos que ponernos las pilas y hacer las cosas bien" concluyó, haciendo alusión a las sorprendentes derrotas que ha sufrido Italia en los últimos años y que los ha cohibido de llegar a la Copa del Mundo.

