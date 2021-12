El argentino Sergio Agüero anunció su retiro oficial del fútbol por culpa de un problema en el corazón. “Lo primero es mi salud”, dijo el ahora exjugador del Barcelona español.

De 33 años, Agüero llegó esta temporada al cuadro catalán, pero no pudo jugar mucho. En uno de sus duelos, ante Alavés, salió de la cancha por un dolor en el pecho. Los exámenes determinaron que tenía una arritmia cardíaca. Y en esas condiciones era imposible seguir con su carrera. “Tomé la decisión hace diez días. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no”, lamentó.

Así como Agüero, varios jugadores han decidido dejar el fútbol por sus problemas cardíacos. La lista es grande. Pero también hay quienes decidieron continuar. Y uno de ellos es el ecuatoriano Joao Paredes.

En 2017, él iba a fichar por Liga de Quito, pero los médicos encontraron un problema en el corazón. El galeno albo, Juan Barriga, recuerda que se emitió el informe después de varios análisis con diferentes expertos en cardiología y se aconsejó que el jugador deje la práctica profesional. “El caso de Joao Paredes no es el único. Muchos futbolistas han sido retirados del club porque sería una irresponsabilidad seguir jugando en esas condiciones. Hay personas que toman esto con la seriedad del caso porque el riesgo de morir es alto”, dijo.

Barriga agrega que si alguien presenta una arritmia “en cualquier rato puede ocurrir algo” y lo recomendable es seguir el tratamiento, que no es tan compatible con la actividad física del alto rendimiento.

En una charla con EXPRESO, el pasado 14 de enero, Paredes contó que estuvo un año inactivo, pero que en 2018 decidió hacerse otros exámenes para volver al profesionalismo en 2019. “Me hacen una prueba de esfuerzo y me dicen que tengo corazón de atleta y sí me permitían jugar. En resumen, es algo congénito, e independiente de que si juego o no, en cualquier momento puede haber una falla. No tiene nada que ver el ritmo cardíaco”, indicó.

Ahora, Paredes dice que le va “bastante bien” y que se realiza exámenes de manera periódica para reducir el riesgo al mínimo y que “las cosas sigan funcionando para poder jugar con tranquilidad, como hasta ahora”.

La temporada anterior estuvo en 9 de Octubre. Uno de los médicos del club, Ricardo Padilla, corroboró que Paredes está al tanto de su situación y que ha decidido seguir adelante.

“El futbolista quiere seguir en lo que siempre le ha gustado y uno como médico siempre le va a recomendar lo mejor. Es lo único que le puedo decir”, señaló Padilla.

Aucas contrató a Paredes para la temporada 2022. Ya fue anunciado de manera oficial y se presentará en enero para la pretemporada y someterse a todos los exámenes correspondientes.

ERIKSEN SE IRÁ DEL INTER

El volante Christian Eriksen tiene un desfibrilador. Él sufrió un problema cardíaco durante la Eurocopa defendiendo a Dinamarca e inclusive estuvo muerto por unos segundos. Por una normativa de la serie A de Italia no puede jugar en esas condiciones. Por esa razón busca la terminación del contrato con el Inter de Milán para jugar por el Ajax. En Holanda sí puede seguir con su carrera deportiva a pesar del problema médico que padeció.

OTROS CASOS

Íker casillas

En 2019, el arquero español Íker Casillas sufrió un infarto durante el entrenamiento de Porto. Aunque lo intento, nunca más volvió a jugar en el alto rendimiento.

Lilian Thuram

Aunque tuvo una carrera larga, el campeón del mundo, Lilian Thuram se retiró en 2008 (36 años) por una malformación cardíaca. Eso truncó su fichaje por el Paris Saint-Germain.

Álvaro Carcelén

Se retiró del fútbol por una arritmia. Ahora Carcelén es entrenador de las divisiones formativa de Independiente del Valle. En la final ingresó con el trofeo de LigaPro.