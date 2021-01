Joao Paredes: “Pertenezco a Barcelona, estoy cedido un año acá”

El nombre de Joao Paredes tiene una historia emotiva en el fútbol ecuatoriano. El jugador estuvo a punto de fichar por un grande de nuestro fútbol, Liga de Quito, pero un electrocardiograma arrojó una fibrosis en su corazón. Aquellos días le dijeron que no podía seguir jugando, hoy, tres años después de ese episodio, Paredes mira hacia adelante con un contrato firmado por cinco años con Barcelona Sporting Club y el reto de competir con un clásico de nuestro fútbol como 9 de Octubre. No se pone un número de goles, pero anticipa que se los dedicará a su hijo.

- ¿Cómo describe el pasado 2020?

-Fue bastante raro, con un inicio bastante duro. Una pretemporada muy fuerte que sirvió, la interna era bastante dura, pero bueno, supimos mantenernos y ser fuertes. Al final del año siempre se ven los frutos. y ahora estoy acá. Es una bendición. A veces llego a mi casa y reflexiono cómo ha pasado todo y me siento un privilegiado por cómo se ha dado todo. Han sido años difíciles, pero cuando salen las cosas uno las disfruta.

- ¿Qué se habla a la interna en 9 de Octubre de este 2021 y cómo ve el plantel?

-Primero ir a un torneo internacional. La idea de juego es muy buena, siempre trabajamos en lo táctico y creo que nos va a ir bien. Si acertamos a jugar como él pide, vamos a ser un rival duro. Hay buen equipo, jugadores de recorrido y con muchas ganas. Un equipo rápido.

- Decía que el 2020 fue duro. Estaba en Olmedo que tiene varios problemas económicos, ¿cómo se fue de allá?

-Hasta el momento me están debiendo unos meses, pero esto es parte de un aprendizaje. A veces es necesario pasar por esos momentos para poder madurar y tomar mejores decisiones. También hay que ser agradecido porque me dio la oportunidad para mostrarme. No me arrepiento de estar ahí, pero fue un año complicado.

Veía los partidos y me daba nostalgia por no poder volver. Sí se me cruzó por la cabeza dejar el fútbol.

- Peleaban por la permanencia, ¿Cómo sobrellevaron todo con ese contexto desfavorable?

-Fuimos muy fuertes mentalmente, los compañeros estábamos comprometidos con partidos difíciles con Católica, con Barcelona y teníamos que dejarlo todo para no descender y lo logramos. Nunca bajamos los brazos, a pesar de todos los problemas.

- Actualmente, ¿su ficha le pertenece a algún club o a usted?

-Por el momento pertenezco a Barcelona. Acá en 9 de Octubre vengo a préstamo por un año y esperemos que las cosas se den bien acá para seguir mejorando.

- ¿Por cuánto es su vínculo con el campeón ecuatoriano?

-Firmamos un contrato por cinco temporadas, llegamos a un acuerdo a finales del año anterior.

- ¿Cómo continúa con su tema cardíaco?

-La verdad bastante bien, me he estado haciendo chequeos de control y bastante bien. Quiero que las cosas sigan funcionando para poder jugar con tranquilidad, como hasta ahora.

- ¿Cómo fue la cronología de lo sucedido?

-Cuando llegué a Liga nunca me había hecho un electrocardiograma y ven una anomalía. Hice un examen más profundo, resonancia cardíaca y detectan una fibrosis que dicen que no puedo jugar y que era congénito. Y en ese momento, la verdad, era algo increíble, luego lo vas asimilando. Pasando el tiempo en 2018, decido hacerme otro examen y me hacen una prueba de esfuerzo y me dicen que tengo corazón de atleta y sí me permitían jugar. En resumen, es algo congénito, e independiente de que si juego o no, en cualquier momento puede haber una falla. No tiene nada que ver el ritmo cardíaco.

Hasta el momento me deben unos meses, pero es parte de un aprendizaje. Hay que ser agradecido.

- Tuvo que ser un duro golpe para usted, ¿cómo se recuperó?

-Fue bastante duro cuando lo asimilé. Veía los partidos y me daba nostalgia por no poder volver. Tenía esa ilusión de regresar y gracias a Dios en 2019 volví a jugar profesional y el 2020 ya en Serie A.

- ¿Pensó en dejar el fútbol?

-Sí se me cruzó mucho por la cabeza. Hasta ver la posibilidad de estudiar, pero cuando uno tiene mucha pasión por algo agota todas las opciones y eso fue lo que hice.

- ¿Cómo fue regresar al campo tras esa noticia?

-Al principio me costó bastante adaptarme a una pretemporada, fue duro pero gracias a los entrenadores, que me dieron la confianza en ese momento, volvimos, marqué una buena cantidad de goles y luego fui a Olmedo. Todo sirvió para estar aquí ahora.

- ¿El reto personal de Joao Paredes en este 2021?

-Hacer la mayor cantidad de goles posibles, sin ponerme un número, ni limitarme. La idea es terminar con el doble de goles del 2020.