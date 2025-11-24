Semifinal Católica vs Cuenca Juniors: horario, TV abierta y lo que está en juego

El equipo de la Universidad Católica vive una temporada 2025 de pura adrenalina, de esas que se sienten en la piel y se respiran en cada entrenamiento. El boleto a la Copa Sudamericana ya está guardado en la maleta del 2026, pero este equipo no quiere ser un invitado más: quiere meterse por la puerta grande a la Copa Libertadores. Y para eso, la Chatoleí ha sacado la calculadora, el corazón y hasta el pulso firme.

Con 56 puntos en el hexagonal final, después del empate 1-1 ante Libertad, el escenario está dibujado. Barcelona y Liga de Quito aparecen a seis unidades, como dos gigantes que parecen lejos… pero en este fútbol ecuatoriano, donde la lógica siempre se da el lujo de fallar, nada está dicho.

Universidad Católica busca llegar a la final de Copa Ecuador. Archivo

Si los camarattas ganan los cuatro partidos que restan y alguno de los de arriba tropieza, el milagro azul y blanco podría aparecer con luz propia. Drama hay, emoción sobra, y el martes 25 de noviembre, desde las 19:00 por DSports, DGO, Teleamazonas en señal abierta.

Pero Católica también juega con otro boleto en el bolsillo: la Copa Ecuador. Ese torneo que a veces parece secundario, hoy se convierte en una autopista directa a la Libertadores. Y en Quito, se juega ante Cuenca Juniors una semifinal que nadie tenía en el libreto.

Así llegan Católica vs. Cuenca Jrs

Porque Cuenca Juniors es la historia que hace bonito al fútbol: un equipo de Segunda categoría, con ilusión sin límites y piernas frescas, gracias a la suspensión de su duelo ante Mineros. Los comandados por Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez llegan sin miedo y con la fe del que tiene todo por ganar.

La revelación del año quiere aguar la fiesta del Trencito Azul, en una llave que se resolverá el 2 de diciembre. El 25 de noviembre, en el Atahualpa, empieza un duelo que promete electricidad, sorpresas y ese sabor de Copa que se queda en la memoria.

