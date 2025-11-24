Semifinal Católica vs Cuenca Juniors: horario, TV abierta y lo que está en juego
U. Católica y Cuenca Juniors disputan una semifinal inesperada: el favorito busca acercarse a la Libertadores
El equipo de la Universidad Católica vive una temporada 2025 de pura adrenalina, de esas que se sienten en la piel y se respiran en cada entrenamiento. El boleto a la Copa Sudamericana ya está guardado en la maleta del 2026, pero este equipo no quiere ser un invitado más: quiere meterse por la puerta grande a la Copa Libertadores. Y para eso, la Chatoleí ha sacado la calculadora, el corazón y hasta el pulso firme.
Con 56 puntos en el hexagonal final, después del empate 1-1 ante Libertad, el escenario está dibujado. Barcelona y Liga de Quito aparecen a seis unidades, como dos gigantes que parecen lejos… pero en este fútbol ecuatoriano, donde la lógica siempre se da el lujo de fallar, nada está dicho.
Cuenca Jrs el único equipo de Segunda Categoría
Si los camarattas ganan los cuatro partidos que restan y alguno de los de arriba tropieza, el milagro azul y blanco podría aparecer con luz propia. Drama hay, emoción sobra, y el martes 25 de noviembre, desde las 19:00 por DSports, DGO, Teleamazonas en señal abierta.
Pero Católica también juega con otro boleto en el bolsillo: la Copa Ecuador. Ese torneo que a veces parece secundario, hoy se convierte en una autopista directa a la Libertadores. Y en Quito, se juega ante Cuenca Juniors una semifinal que nadie tenía en el libreto.
Así llegan Católica vs. Cuenca Jrs
Porque Cuenca Juniors es la historia que hace bonito al fútbol: un equipo de Segunda categoría, con ilusión sin límites y piernas frescas, gracias a la suspensión de su duelo ante Mineros. Los comandados por Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez llegan sin miedo y con la fe del que tiene todo por ganar.
La revelación del año quiere aguar la fiesta del Trencito Azul, en una llave que se resolverá el 2 de diciembre. El 25 de noviembre, en el Atahualpa, empieza un duelo que promete electricidad, sorpresas y ese sabor de Copa que se queda en la memoria.
