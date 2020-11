Sebastián 'El Pollo' Vignolo: "Ecuador es un seleccionado chico"

El periodista argentino, Sebasitán Vignolo, calificó como chica a la selección ecuatoriana de fútbol y dentro de ese contexto minimizó lo que está haciendo Gustavo Alfaro en el inicio de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

"El otro día me agarra una persona en la calle y me dice '¿viste a Alfaro en Ecuador?' ¿Y? Ecuador no es Boca, Ecuador es un seleccionado chico", inició durante un programa de televisión.

Y continuó. "Decime si Alfaro la rompe dirigiendo a la selección de Argentina, Uruguay, Brasil. ¿Qué venis con Ecuador?", agregó.

Vignolo hizo una pausa para disculparse si llega a ofender a alguien. "Con todo respeto para Ecuador, es un seleccionado que casi nunca va al Mundial", concluyó.

Sus palabras generaron diferentes reacciones en las redes sociales. Las más comunes fueron de rechazo. De todas maneras, otro grupo reconoció que la tricolor está recién empezando y que históricamente no está dentro de las más grandes del mundo.