El rompecabezas de Gustavo Alfaro

Gustavo Alfaro ya se imaginaba un escenario parecido: ocho bajas para el partido de hoy ante Colombia, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la cuarta fecha de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022.

Lo pensó desde la primera convocatoria, cuando llamó a 29 jugadores para la doble fecha, que inició con el duelo con Bolivia en La Paz.

Y allí, las lesiones y la COVID-19 fueron factores que siempre consideró. “Son escenarios que uno no desea. Más allá de todas las precauciones, del cumplimiento que se hace a los protocolos, igual estamos expuestos de manera permanente a este tipo de flagelo. Nos ha tocado, como le ha tocado a otras selecciones”, dijo Alfaro la noche del domingo, cuando tenía tres positivos en la concentración.

Alfaro tiene que armar un rompecabezas para el partido contra Colombia MIGUEL RODRÍGUEZ

Entonces, él no consideraba necesario llamar a más futbolistas para completar la nómina. Se refugiaba en los primeros 29 nombres que dio y en la citación de Carlos Garcés, el fin de semana.

Inclusive, la segunda amarilla de Carlos Gruezo estaba dentro de los planes. También alguna lesión muscular como la de Leonardo Campana.

“Todas las selecciones piensan en 23 jugadores. Nosotros llamamos 29 por este tipo de cosas que igual pueden suceder”, agregó.

Pero, como él mismo lo reconoció, tuvo que cambiar su postura tras conocerse ayer que Mario Pineida, José Cifuentes y Moisés Corozo también dieron positivo a COVID-19. Entonces, convocó a Jordy Alcívar, Jacob Murillo y José Francisco Cevallos.

Estos tres nombres se deben a que la mitad de la cancha es la más afectada. En su rompecabezas eligió a Moisés Caicedo y Jhegson Méndez para titulares, pero en la banca ya no tenía opciones para cambio.

De todos los futbolistas que se perderán el compromiso de hoy ante Colombia, Enner Valencia y Carlos Gruezo eran considerados como titulares. Aunque, Alfaro aseguró que los otros “son muy importantes e iban a ser considerados” para el encuentro ante los cafeteros.

De paso, Alfaro fue muy claro con su mensaje y trató de transmitir tranquilidad. “No me quiero quedar con las bajas. Ahora quiero enfocarme en el grupo importante de jugadores que tenemos. Tengo mucha confianza. Que no quede duda de que presentaremos un buen equipo, trataremos de hacer un buen partido e intentaremos sacar el resultado. Haremos el esfuerzo para dedicárselo a ellos (los desafectados) también”, concluyó.

Además de las bajas, Alfaro también decidió probar un par de variantes netamente futbolísticas. Por ejemplo, para la defensa por derecha pensó en Pedro Pablo Perlaza en lugar de Ángelo Preciado. Para la izquierda probó nuevamente a Pervis Estupiñán como lateral, en lugar de Béder Caicedo, y puso al volante ofensivo Adolfo Muñoz por izquierda.

La baja de Enner Valencia obligará a jugar otra vez con un solo punta y a poner a Junior Sornoza como enganche.

La convocatoria de Garcés para este juego tiene una razón: más allá de que pueda iniciar el partido en el banco de suplentes, Alfaro necesita un cambio para el ataque, dependiendo de cómo se desarrolle el compromiso.

Y así, en este escenario, la Tricolor buscará tres puntos vitales.

PARA SABER:

Análisis previos: Cevallos, Alcívar y Murrillo se sometieron a pruebas PCR antes de sumarse a la concentración tricolor.

Contagiados: Los seis jugadores positivos están aislados en la Casa de la Selección y se recuperan favorablemente.

El rival: Colombia reconoció ayer la cancha del Rodrigo Paz. Muchos hinchas acudieron al hotel para saludar a los jugadores desde lejos.