Sao Paulo vs Liga de Quito | EN VIVO: cita por Copa Libertadores, minuto a minuto

Liga Deportiva Universitaria de Quito afronta un partido decisivo que puede marcar un antes y un después en su temporada. Este jueves 25 de septiembre, desde las 17:00, los Albos visitan a São Paulo en el estadio Morumbi, con la ventaja del 2-0 que construyeron en Quito en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El objetivo está claro: asegurar el boleto a semifinales y acercarse al sueño de repetir la gesta de 2008, cuando se consagraron campeones continentales.

RELACIONADAS Independiente del Valle hace historia en Colombia y asegura semifinal en Sudamericana

El equipo brasileño, bajo el mando del argentino Hernán Crespo, tiene la misión cuesta arriba. Necesita ganar por tres goles para avanzar directamente o marcar dos para forzar la tanda de penales. La presión crece no solo por el marcador adverso, sino también por el mal momento en el Brasileirao, hoy ocupa la séptima posición de la tabla.

Alineaciones de Sao Paulo vs Liga de Quito

Los del Sao Paulo no andan bien

Así juega el Atlético Mineiro, rival de IDV en semifinales de Copa Sudamericana Leer más

La enfermería también complica al conjunto paulista. Jonathan Calleri y André Silva están fuera por lesiones de rodilla, mientras que Luan fue descartado por un problema muscular. Luiz Gustavo se mantiene en duda, aunque Crespo podría recuperar a Lucas Moura y a Oscar, ambos recién reincorporados tras lesiones de gravedad.

RELACIONADAS Independiente del Valle hace historia en Colombia y asegura semifinal en Sudamericana

Por el lado de Liga, la ilusión viaja intacta. Gonzalo Valle, arquero albo, adelantó que el equipo mantendrá la intensidad y la presión alta que les dio resultado en Quito. Con Bryan Ramírez y Michael Estrada —autores de los goles de la ida—, la escuadra de Tiago Nunes confía en liquidar la serie y dejar en claro que su ambición va más allá de los cuartos de final.

RELACIONADAS Independiente del Valle elimina a Once Caldas con doblete de Hoyos y penales

En el Morumbi se juegan mucho más que 90 minutos: Liga de Quito busca confirmar que su historia de grandeza sigue viva y que está lista para escribir un nuevo capítulo en la Copa Libertadores.

EN VIVO: Sao Paulo vs. Liga de Quito sigue el minuto a minuto

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!