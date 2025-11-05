Ruta Ayangue–El Suspiro: 44 kilómetros de aventura para los bikers de Guayaquil

Agrupaciones urbanas de Guayaquil se volvieron a juntar para repetir su tradicional ruta desde Ayangue hasta recinto El Suspiro. Un recorrido de 44 kilómetros en asfalto y tierra en la comuna de Loma Alta, complementada con la inolvidable experiencia de cruzar 10 riachuelos, que desafiaban la técnica y destreza de los ciclistas.

En la actividad hubo representantes de los grupos República Bikers, Ladies Bikers, Revolucionarios Bikers y Panas en Bici. En total, 21 deportistas con experiencia y dos jóvenes promesas del ciclismo que residen en Ayangue y que quedaron maravillados con la ruta que era desconocida para ellos.

De acuerdo con los organizadores, la ruta tuvo un complemento aventurero, pues el retorno desde El Suspiro fue por terreno boscoso y en la oscuridad de la noche a la vía que los regresaría al punto de partida: Ayangue tras 44 km en jornada de 5 horas.

Además, los ciclistas aprovecharon para ir a disfrutar mar abierto hasta el Islote El Pelado y practicar el snorkel; además, apreciar peces, lobos marinos, fragatas en un paseo de dos horas del que regresaron recargados para planificar el viaje de retorno a Guayaquil.

Mención importante para Jhonny Valdez y su esposa Ruth, propietarios del Hostal El Tamarindo, quienes acogieron a todos los ciclistas guayaquileños para la aventura compartiendo su infraestructura para el alojamiento y sus servicios de alimentación.

