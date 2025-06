Richard Carapaz, otra vez 'dispara' a Del Toro tras el Giro de Italia: Esto le dijo

La afición ciclística de México vibró con la apasionante actuación de su representante Isaac Del Toro, quien se mostró como uno de los protagonistas en el reciente Giro de Italia, en donde culminó en segundo lugar, detrás del Simon Yates. Además, tuvo un gran 'mano a mano' con el exponente tricolor Richard Carapaz, tercero del torneo.

Mientras que el equipo de Del Toro aplaudió su actuación, Carapaz, con quien sembró una rivalidad competitiva, lo criticó duramente, arremetiendo una vez más contra el ciclista azteca.

En una entrevista con MARCA, Carapaz no se anduvo con rodeos y expresó su incredulidad declarando que Isaac no apretó lo suficiente para quedarse con la Maglia Rosa, perdiendo así la oportunidad ante el competidor europeo. Es decir, ratificó lo que dijo al terminar el Giro sobre el mexicano.

Richard Carapaz (d) e Isaac del Toro (i) en el podio del Giro de Italia 2025. ARCHIVO / EXPRESO

“Enfadado no, pero todavía me cuesta comprender qué pasaba. No sé, fue una situación extraña. No sé si se ha visto alguna vez a una Maglia Rosa dejar ir un Giro de esa manera. Cada quien juega sus cartas, y ellos jugaron las suyas. Ese fue el resultado”, expresó la Locomotora de Carchi.

El ecuatoriano continuó el señalamiento y se refirió a lo que ocurrió entre ambos en la recta final, asegurando que Del Toro no tuvo intención de quedarse con el Giro. Carapaz lo calificó como una actitud vergonzosa.

Carapaz catalogó de "actitud vergonzosa" la de Del Toro

“Hubo un momento que era hasta vergonzoso. Me frené a propósito para que pasara él, pero no quiso y se frenó conmigo. En la bajada iba frenando y dijo que quería esperar a su equipo, pero venían a más de tres minutos. Le dejé todo servido y ya era tarde cuando quiso colaborar. Cuando llegaron los suyos, ya era muy tarde”, aseguró Richie.

¿Cuándo Richard Carapaz disputará el Tour de Francia?

Ahora Richard Carapaz afronta una permanente preparación para dar vuelta a la página de lo ocurrido en el Giro de Italia y encarar el Tour de Francia con el equipo EF Education-EasyPos que empieza el sábado 5 de julio y finaliza el domingo 27 del mismo mes.

"El podio del Giro de Italia 2025" Simon Yates conquista su primer Giro de Italia, con Isaac Del Toro y Richard Carapaz, segundo y tercero, en el podio de Roma.

