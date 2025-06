Ismael Rescalvo a Barcelona SC: Exfutbolistas critican la llegada del técnico

Ismael Rescalvo, aunque es cuestionado, está en la órbita de Barcelona. El exentrenador de Emelec podría sumarse en los próximos días en reemplazo de Segundo Castillo, quien ha sido el protagonista de las críticas en el mundo amarillo debido a los malos resultados y poca claridad en el juego.

Lea también: Barcelona SC: Por esta razón Ismael Rescalvo tiene listo el panorama para su llegada

Los exjugadores y técnicos profesionales Javier Klimowicz y Mike Rodríguez coinciden en que, en caso de consolidarse la llegada del estratega español, le tocará liderar a un equipo que está “urgido por resultados positivos” en la LigaPro. En conversación con EXPRESO dijeron que su pasado sin éxito en el Bombillo lo ‘condena’.

“Sinceramente no sé si traerlo a Rescalvo era solución para Barcelona. No llega con la aceptación de la hinchada por su pasado con Emelec, club en el que no le fue bien. Se están comprando un problema sin necesidad, porque creo que hay doscientos mil técnicos en el mercado que quisieran dirigir a Barcelona”, aseveró Klimowicz.

Ismael Rescalvo (d) en el periodo dirigiendo con Emelec Archivo

El exportero también reconoció que “como entrenador es muy bueno y tiene los conceptos claros”, además de que “hay un plantel para el sistema que quiere”. Sin embargo, plasmar su idea “llevará tiempo”.

Fórmula Uno: Russell agradece y Piastri más líder; así va el Mundial Leer más

“Rescalvo es totalmente diferente a lo que ha presentado Castillo. La situación radica en el tiempo que tendrá para implementar su sistema y que rápidamente dé resultados. Otro problema para él es que ha bajado mucho el rendimiento individual y eso afecta para recomponer lo colectivo”, analizó el exportero del conjunto azul.

Por su parte, Rodríguez está de acuerdo en que el español, que hoy es el DT de Deportes Tolima de Colombia, “es criticado por la forma que tuvo en Emelec”.

Barcelona SC: Urgencia de victorias en la LigaPro

Asegura que “el tema pasa por la presión mediática” y los requerimientos de triunfos inmediatos en el torneo, entendiendo que el club aún ocupa los primeros lugares de la tabla.

“Si pierde dos o tres partidos, automáticamente la hinchada le ‘caerá’ muy fuerte... No creo que Rescalvo sea un mal entrenador, puede establecer una idea de juego que Barcelona hoy no tiene. Por ejemplo, darle ataque por las bandas o también subirle el nivel a uno que otro futbolista. Va a depender mucho de cómo le llegue al jugador. Si lo hace, seguro le irá bien”, agregó.

Mike cree que “Segundo ha llevado muy bien la unión del grupo, pero no el juego colectivo”. Por esta razón considera que “quizás Rescalvo sí podría asegurar eso que hace falta”. No obstante, para eso “deberá llegar con las bases firmes”.

Sin paciencia para Ismael Rescalvo en Barcelona SC

“No le van a tener paciencia a Rescalvo porque en Emelec no le fue bien, además de que viene siendo criticado en Colombia. Si me daban a elegir, traería a otro en lugar de él”, concluyó el exatacante del Ídolo.

Ambos exfutbolistas opinan que Ismael y su cuerpo técnico, en el que también está su hermano Juan, no es la mejor opción para llegar a Barcelona.

Tras su salida de Emelec en 2022, Rescalvo pasó por The Strongest de Bolivia, donde tuvo protagonismo en el torneo local de ese país.

Ismael Rescalvo dirige a Deportes Tolima desde el inicio de la temporada 2025 cortesía

Luego estuvo en Mazatlán de México, donde no le fue bien y volvió al Tigre de manera inmediata. Finalmente recaló en Deportes Tolima, equipo en el que ha recibido permanentes señalamientos por los malos resultados y reciente eliminación en la competencia colombiana.

Ismael Rescalvo, presente en el estadio Rodrigo Paz Delgado

Extraoficialmente se conoció que el técnico español está negociando su salida para poder firmar con Barcelona. Mientras tanto, solamente habría un acuerdo de palabra con la institución deportiva guayaquileña, que este miércoles 18 de junio tendrá que visitar a Liga de Quito y cumplir con un duelo aplazado correspondiente a la fecha 7 de la LigaPro.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!